All'asta una magnifica Lamborghini Countach del 1984: ecco le immagini

Una meravigliosa Lamborghini Countach LP500 S è appena finita all'asta. A provvedere alle contrattazioni ci penserà RM Sotheby's attraverso una vendita online, che si terrà per i clienti europei a partire dal prossimo 3 giugno.

La fantastica e iconica supercar è recentemente appartenuta ad un uomo di nome Josef Plein of Velbert, un tedesco che ha tenuto la Countach con sé dal 10 marzo del 1984 per i successivi trent'anni, e si è ritenuto un orgoglioso proprietario della vettura. Sotto la sua proprietà la macchina ha percorso un totale di 14.500 chilometri, prima che l'acquistasse un collezionista di supercar a basso chilometraggio per tenerla al sicuro in garage.

La Lamborghini Countach LP500 S è rarissima, in quanto ne sono stati costruiti appena 321 esemplari. Ognuno di essi uscì dalla fabbrica con un poderoso V12 da 4,8 litri, capace di scaricare sull'asfalto 376 cavalli di potenza attraverso le sole ruote posteriori. Le prestazioni consistevano poi un uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e in una velocità massima di 293 km/h. Numeri sicuramente ottimi per l'epoca.

RM Sotheby's riferisce che l'auto si trova in condizioni eccellenti e, a giudicare dalle foto che potete ammirare in fondo alla pagina, sembra essere tutto vero. La vernice rossa originale è praticamente intonsa, e non sembra essersi scolorita fino ad oggi. Gli interni probabilmente sono ancora meglio, con una pelle bianca ben poco segnata dagli anni e una console centrale tenuta con cura.

Al momento non è stato stabilito ancora un range di prezzo per questa opera d'arte, ma sospettiamo che le cifre possano aggirarsi tra i 300.000 e i 500.000 euro. Con un tale prezzo porterete a casa anche un'estensiva documentazione, che include il certificato di garanzia originale e tutte le pratiche per l'omologazione. Nel caso siate abbastanza facoltosi, potreste non lasciarvela sfuggire.

A proposito di Lamborghini, la casa automobilistica italiana consiglia a tutti i fan di segnare in rosso sul calendario il prossimo 7 maggio, data che coinciderà con la presentazione di una nuova vettura del marchio. Infine ecco a voi un render riguardo una bellissima Lambo Aventador a motore anteriore, in pieno stile Chevrolet Corvette o Ferrari 812 Superfast.