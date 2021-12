All'asta una Land Rover Defender distrutta dopo appena 700 km: può essere un affare

Se siete alla ricerca di una Land Rover Defender da aggiungere al vostro garage, il mercato dell’auto dell’usato potrebbe venire in vostro aiuto. L’offerta non manca, ma non è facile fare un affare. Questo esemplare di Defender 90 con pochi km sembra perfetto, ma nasconde (per modo di dire) un segreto che non è da sottovalutare.

L’auto è in vendita sul sito Copart, che pubblica numerose immagini della vettura per mostrarne le condizioni. Osservandola dal lato destro l’auto è paragonabile al nuovo, ma spostandosi sull’altro lato, guardandola da un’angolazione di tre quarti anteriore troverete la sorpresa. Il frontale è seriamente danneggiato a causa di un incidente di cui è difficile comprendere la dinamica.

La ruota e parte dei componenti ad essa connessi sono letteralmente staccati dal resto della vettura, ma il paraurti, il gruppo ottico a LED, e la struttura del telaio sembrano perfettamente in ordine. Anche la portiera mostra i segni di un possibile impatto, ma è un danno irrisorio rispetto al resto.

Per assurdo sembra che il danno non sia dovuto ad un impatto, quanto ad un qualcosa che abbia letteralmente strappato la ruota anteriore. A prescindere delle cause del danno, l’auto è ora all’asta con un’offerta attuale di 20.600 dollari, una cifra tutto sommato contenuta rispetto al prezzo di listino del Defender 90, tenendo conto che il veicolo ha all’attivo soltanto 721 km percorsi.

Acquistare un veicolo incidentato o con altre tipologie di danni, per poi rimetterlo in sesto, può rivelarsi un’ottima fonte di guadagno, e lo sappiamo bene, dato che c’è chi ha acquistato una Bugatti Chiron distrutta da un incendio per una cifra record. Se siete curiosi di sapere a quanto possano ammontare le spese per il ripristino di una supercar, allora seguite il costoso restauro di questa McLaren 765LT ad opera di Tavarish.