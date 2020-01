All'asta la Lancia Delta HF integrale Evoluzione regalata ad Alberto Tomba dagli Agnelli

Sognate di possedere una rara Lancia Delta HF integrale Evoluzione del 1992? Bene, perché RM Sotheby's ne metterà presto all'asta una con meno di 13.000 km percorsi.

Ancora oggi, nel 2020, la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione è considerata come una delle migliori automobili mai create dal marchio italiano, in grado di imprimersi nella mente degli appassionati sia per il suo design iconico che per le sue eccellenti prestazioni. Certo tutti motivi che fanno lievitare i prezzi delle unità ancora in circolazione, o almeno di quelle tenute meglio: la Delta HF Integrale che finirà all'asta avrà probabilmente un costo fra i 150.000 e i 180.000 euro.

Un prezzo che probabilmente farà strabuzzare gli occhi a molti fra voi, parliamo però di un'auto che ha una storia particolare alle spalle: è stata infatti regalata dalla famiglia Agnelli ad Alberto Tomba, che poi l'ha rivenduta negli anni. Sotto il cofano di questa unità troviamo un motore quattro cilindri turbo che eroga 210 CV e 300 Nm di coppia massima, trasmessi alle ruote da un cambio manuale a 5 rapporti e la trazione integrale - come si può intuire dal nome della vettura. Lo stato della vettura è pressoché perfetto, possiede inoltre degli aggiornamenti che sono poi spuntati sulla Delta Evoluzione 2, si tratta dunque di un vero modello da collezione.