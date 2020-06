All'asta una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II e una S4 Rally Martini del 1985

La Lancia Delta è ormai una vettura leggendaria, capace negli anni '80 e '90 di dettare legge nel mondo del rally e non solo. Un'auto estremamente rara oggigiorno, con alcuni modelli che possono arrivare a costare anche un milione di euro. Nel caso siate alla ricerca di una Lancia Delta da collezione, RM Sotheby's ne ha ben due all'asta.

Il colosso delle aste automotive si è adattato all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus e ha lanciato diversi eventi online nelle scorse settimane. Uno di questi si chiama Driving Into Summer, che ha già fatto storia per aver venduto una Ferrari Enzo a 2,7 milioni di dollari, un record per "un'asta digitale". Ebbene l'evento non è ancora finito, ha ancora delle incredibili rarità in vendita, come ad esempio una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II del 1994, proposta a 87.500 dollari (77.000 euro circa).

L'auto ha percorso 38.000 km e ha ancora le plastiche protettive su molte parti interne. Sotto il cofano troviamo un motore turbo 2.0 4 cilindri in linea abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Attualmente si trova a San Mateo, in California, ma è stata parte di una collezione in Giappone. Un modello che ha girato il mondo dunque...

Non è però la sola Lancia Delta in vendita presso RM Sotheby's. Le cose si fanno ancor più interessanti con una Lancia Delta S4 Rally del 1985 in livrea Martini, prezzo di cartellino 950.000 dollari (circa 836.000 euro), una vera fuori classe che farebbe la felicità di qualsiasi collezionista... (Foto: RM Sotheby's)