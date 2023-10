All'asta l'incredibile collezione di Porsche bianche: 56 auto della stessa tonalità

Una preziosa collezione di 56 iconiche auto Porsche, tutte dipinte di bianco, sarà messa all'asta entro la fine dell'anno da RM Sotheby's, sotto il nome "The White Collection". L'asta avrà luogo l'1 e il 2 dicembre a Houston, Texas, e il proprietario della collezione rimane anonimo, ma è probabile che sia un appassionato puro.

Questa collezione, sebbene ridimensionata nel corso degli anni, offre ancora una straordinaria varietà di Porsche. Quasi ogni veicolo mostra una carrozzeria bianca, in condizioni originali senza modifiche nel tempo e con chilometraggio molto basso. L'asta include due trattori Porsche d'epoca e una serie di cimeli che appassioneranno gli intenditori (ecco invece una straordinaria collezione di auto d'epoca).

Senza dubbio, uno dei modelli 911 più ambiti, è una rarissima 911 Carrera RS 2.7 del 1973, uno dei soli 200 esemplari costruiti con le preziose specifiche "Lightweight". Questa rara auto è stata originariamente consegnata solo negli Stati Uniti e ancora oggi conserva il suo motore con carter in magnesio abbinato a una trasmissione a cinque velocità.

Altro modello in evidenza è una Porsche 911 Carrera RSR 3.8 del 1993, probabilmente una delle auto più esclusive dell'intera collezione. Questa RSR è stata prodotta direttamente dalla Porsche Motorsport ed è l'ultimo dei soli 51 esemplari da competizione mai realizzati.

Infine una grande menzione va a un esemplare di Porsche 911 Turbo S "X85". Questo particolare esemplare è dotato dell'opzione "Flat-Nose" e offre inoltre una serie di caratteristiche esclusive tra cui sedili in pelle riscaldati, tappetini in velluto e inserti in radica chiara per il cruscotto e il freno di stazionamento.

Anche alcuni vip inaspettati possiedono una discreta collezione di veicoli, in un passato articolo vi abbiamo parlato del parco auto niente male di Emma Watson.