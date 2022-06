All'asta l'incredibile Bugatti Type 59/50S da corsa del 1935: sembra nuova ma ha 87 anni

Quando si parla di Bugatti vengono subito alla mente le varie Veyron, Chiron, Divo e la recente Centodieci in edizione limitatissima, ma il brand di Molsheim è sulla breccia pressoché da sempre, e andando a cercare nel passato troverete mezzi come quello che vedete: la Bugatti Type 59/50S da competizione che scaldava i cuori nel 1935.

Per essere precisi, il modello Type 59 fece il suo debutto nel 1933 e venne costruito in soli 8 esemplari. L’esemplare che vedete è nato però nel 1990, partendo dal telaio numero “due”, acquistato dal restauratore Ray Jones direttamente dal museo Bugatti di Molsheim. Da quel momento sono passati anni e anni di lavoro certosino e su misura per ridare vita a questo modello, prendendo come esempio la Type 59 guidata da Robert Bonoist al Gran Premio di Francia del 1935.

Proprio per questo motivo l’auto sfoggia l’iconica colorazione blu di Bugatti con il numero 24 dipinto a mano sul cofano (guardate la Chiron SuperSport “vagues de lumiere” verniciata a mano da Bugatti Sur Mesure), a contrasto con i cerchi a raggi e con il sistema di sospensioni anteriore che mantengono il colore naturale del metallo. L’auto monta ancora le gomme del passato, mentre l’impianto frenante è composto da quattro, anacronistici, freni a tamburo.

Sotto al lungo cofano riposa invece un motore 8 cilindri in linea da 4.97 litri, esattamente lo stesso propulsore che equipaggiava l’auto da corsa di Benoist, che aveva un basamento in lega di alluminio molto leggero, un compressore di maggiore dimensioni, tre carburatori Zenith 48K e collettori di aspirazione in lega. La trasmissione si affidava invece ad un cambio manuale a 4 rapporti che muoveva le ruote sull’asse posteriore, dotato di differenziale a slittamento limitato.

L’abitacolo a cielo aperto ha soltanto un sedile rivestito in pelle riservato al pilota, mentre il volante a quattro razze ha una sottile corona in legno. L’unico riparo aerodinamico invece, arriva grazie alla presenza di un piccolo parabrezza che si erge di fronte agli occhi del conducente.

L’auto si trova attualmente in vendita sul sito d’aste Bring A Trailer, con un’offerta attuale di circa 250.000 euro, ma che è destinata a salire vertiginosamente nei prossimi tre giorni, quando l’asta si concluderà. Il fortunato vincitore si porterà a casa la magnifica Type 59/50S assieme al FIA Historic Technical Passport, alle immagini del restauro e alle copie dei disegni tecnici del mezzo.