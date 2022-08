All'asta una Ford Model T motorhome: un mezzo per vivere la vanlife del 1914

Bazzicando sui social sarete incappati in qualche post che riportava l’ormai inflazionatissimo hashtag #vanlife, ma per quanto la vita nomade a bordo di un van sembri una moda del momento, in realtà ha radici ben più lontane, addirittura quando si andava ancora a cavallo. Invece questa Ford Model T del 1914 è il primo van a motore.

Le “case viaggianti” esistevano già prima del 1900, basti pensare al famoso cacciatore e attore Buffalo Bill, che andava in tournée accompagnato dalla sua carovana allestita per offrire un giaciglio dove riposare. Ebbene, con l’avvento del motore termico sono noti i primi camper, o RV (Recreational Vehicle) come vengono chiamati oggi, e l’esemplare che vedete è forse il primo esempio di veicolo camperizzato a motore.

Si basava su una Ford Model T con un telaio allungato su cui poggiava una “cellula abitativa” realizzata da Dunton of Reading. Venne venduta nel 1920, ma poi rimase abbandonata fino al 1970, anno in cui è stata ritrovata e riportata al suo stato originale dopo un attento lavoro di restauro.

Il punto debole del mezzo, abituati ai veicoli odierni, è chiaramente il motore, un piccolo cuore da 20 CV che permetteva di raggiungere i 68 km/h alla Model T standard (il pilota NASCAR Joey Logano ci mostra come si guida la Ford Model T), mentre in questa versione motorhome la velocità scendeva drasticamente a 48 km/h, ma per il resto non gli manca nulla: il divano di pelle anteriore si può girare per diventare una seduta da salotto, inoltre ci sono due letti di cui uno più piccolo e rialzato, un tavolo pieghevole, una credenza per riporre oggetti vari e una stufa con fornelli per poter cucinare. Ciliegina sulla sorta, la buca per le lettere.

Questo incredibile veicolo, nonché pezzo di storia dell’automobilismo, andrà all’asta il prossimo 10 settembre tramite la casa d’asta Bonham’s Beaulieu, con un prezzo atteso tra i 24.000 e i 35.000 euro.

