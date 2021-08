All'asta la Ford GT40 di 'Ford V Ferrari': è un esemplare rarissimo

Due anni fa arrivava nelle nostre sale cinematografiche l'ottima pellicola che risponde al nome di Le Mans '66 - La grande sfida (in originale Ford V Ferrari), la quale ha riportato agli onori della cronaca la indimenticabile sfida tra i due produttori in un campionato assolutamente agguerrito.

Il film vinse ben due Premi Oscar, nello specifico quello per Miglior montaggio e quello per miglior Montaggio sonoro. Oltretutto ricevette le candidature a Miglior film e Miglior sonoro, e in linea di massima fu piacevolmente accolto sia dal pubblico che dalla critica.

Per le riprese vennero portate in scena sei Ford GT40 replica, impiegate appositamente per le scene più concitate. Una di queste finirà a breve all'asta, e con ogni probabilità raggiungerà delle cifre enormi. Nello specifico si tratta della GT40 che ha fatto le veci della vettura di Dan Gurney, con tanto di numero 88 sulle portiere e sul cofano: è un modello replica costruito da Race Car Replicas in Michigan, ma non crediate sia lontana dalla macchina originale, poiché va a ricalcare le medesime specifiche tecniche della Ford GT40 del 1966. In effetti porta persino un numero di identificazione e una regolare omologazione, per cui il futuro proprietario potrà anche farci dei bei giretti sulle strade pubbliche.

Detto questo, vi farà piacere sapere che sotto al cofano batte un possente V8 aspirato da 5,7 litri che, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti, scarica sull'asfalto una potenza non meglio specificata (dovremmo aggirarci intorno ai 500 cavalli). Nel caso in cui foste interessati, l'asta si terrà tra l'8 e l'11 del prossimo mese di settembre.



Per chiudere senza allontanarci dall'Ovale Blu vogliamo rimandarvi alla particolare alleanza tra Ford, Stellantis e General Motors: l'obbiettivo è quello di arrivare al 50 percento di market share per i veicoli elettrici entro il 2030. La casa statunitense ha intrapreso il sentiero dell'elettrificazione e non tornerà sui propri passi, e l'imminente arrivo di un F-150 a zero emissioni lo conferma di sicuro.