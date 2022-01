All'asta un Ford Bronco unico: il ricavato è destinato al Centro Papa Francesco di Detroit

Nel 1979 Ford produsse un Bronco XLT per accogliere Sua Santità in visita negli USA, invece oggi ha allestito un esemplare unico che porta il nome del Centro Papa Francesco di Detroit, che combatte ogni giorno per aiutare i senzatetto. Il Bronco Pope Francis Center First Edition one-off andrà all’asta e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Si tratta di un esemplare che sfoggia la tinta Winbledon White, una vernice presente per il modello originale ma scomparso nella sua ultima generazione. La griglia anteriore rimane in tinta grigia, ma con il bordo rifinito nella stessa tinta della carrozzeria. Il frontale viene poi arricchito dalla protezione tubolare in metallo proveniente dal catalogo Ford Performance.

Ma il catalogo fornisce altri pezzi speciali, come la fanaleria supplementare a LED montata sul tetto, assieme ai fendinebbia Rigid montati alla base del parabrezza e le tasche aggiuntive sul portellone posteriore. Inoltre c’è un nuovo set di cerchi in lega nella stessa tinta del corpo vettura, realizzati da Detroit Steel Wheels. La ciliegina sulla torta sono gli accenti in tinta Rapid Red degli adesivi applicati alla base delle portiere e sul cofano, senza dimenticare il badge personalizzato applicato sul fianco del passaruota, che riporta la scritta “First Edition Pope Francis Center”.

Questo speciale Ford Bronco verrà messo in vendita il prossimo 27 gennaio sul sito d’aste Barret-Jackson, e tutto il ricavato verrà devoluto al Centro Papa Francesco di Detroit, per supportare il suo aiuto verso i senzatetto.

