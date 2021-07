All'asta una Ferrari F40 blu: il prezzo è da capogiro

Quando si pensa a Ferrari, alla mente torna di sicuro il tradizionale colore rosso di Maranello. Esistono però vetture iconiche in grado di vantare altri colori accattivanti, pensiamo a questa Ferrari F40 blu metallizzato che andrà all’asta.

Stiamo parlando di una vettura del 1989 in vendita dal prossimo 19 luglio sul sito The Market. Il prezzo stimato, come potete immaginare, è da capogiro: The Market prevede un range compreso fra 750.000 e 900.000 sterline, il che significa fra 874.000 euro e 1 milione di euro. È molto probabile, anzi, che il milione venga superato in fase d’asta, visto che parliamo di una delle vetture più iconiche mai costruite.



Come detto in apertura, è un modello che vanta una colorazione blu metallizzato, cosa fra l’altro sottolineata da una particolare targa “F40 BLU” (a proposito di targhe speciali, scoprite perché questa vecchia Volvo è stata venduta a 20 milioni di dollari). La vettura è in eccellenti condizioni, per gran parte rimasta come in origine, negli anni si sono resi necessari diversi interventi di restauro (tutti documentati) che però non hanno cambiato di molto l’aura originale dell’auto. Auto originale che era in grado di raggiungere i 324 km/h di velocità massima, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in soli quattro secondi, non a caso all’epoca era la stradale più veloce esistente, con prestazioni quasi da Formula 1.