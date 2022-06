All'asta la Ferrari F301B di Eddie Irvine: utilizzata solo nel GP di Spagna del 1997

Di recente la monoposto Ferrari F300 di Michael Schumacher è stata venduta a 4,5 milioni di euro, ma se avete intenzione di mettere una vettura da Formula 1 nel vostro garage adesso avrete un’altra possibilità: la Ferrari F301B del 1997 è all’asta, ed è quella guidata da Eddie Irvine.

In particolare si tratta dell’esemplare con cui Irvine corse il GP di Spagna del 1997, l’unica occasione in cui questa vettura scese in pista. Ferrari costruì un totale di 9 telai della F301B, tre dei quali utilizzati soltanto da Schumacher, due dal pilota irlandese e altri due condivisi da entrambi i piloti, mentre il telaio in questione è il numero 176, utilizzato soltanto nel GP citato sopra, dove Eddie parti dall’undicesima posizione e fini poi la gara in dodicesima, alle spalle di Michael, che in quell’occasione si posizionò quarto.

Questa vettura venne poi ritirata a fine stagione per finire nella collezione Ferrari, ma nel 1998 venne acquistata da un tedesco e successivamente passo in mano ad un altro collezionista (guardate questa collezione di auto è stata venduta per oltre 44 milioni di dollari) che l’ha tenuta ferma in esposizione per più di 20 anni. Oggi la Ferrari F301B torna dunque in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s con un prezzo che non viene comunicato, ma che si preannuncia decisamente elevato.

L’auto ha all’attivo soltanto 320 km, e monta ancora gli pneumatici Goodyear utilizzati in gara nel 1997, così com’è originale il motore V10 sotto al cofano, accoppiato al cambio sequenziale semi-automatico, ma essendo stata ferma per diversi anni, richiede una revisione completa prima di scendere di nuovo in pista, ammesso che il suo futuro proprietario abbia intenzione di portarcela.