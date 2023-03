All'asta la Ferrari F1 del primo mondiale di Michael Schumacher in rosso: è il telaio 198

Michael Schumacher è senza dubbio uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, le sue imprese in Formula 1 sono rimaste impresse soprattutto nella memoria dei tifosi Ferrari che a partire dal 2000 hanno vissuto un autentico sogno: 5 titoli consecutivi, tutti portati a casa dal pilota tedesco. Ebbene proprio una Ferrari F1 del 2000 è ora in vendita.

La monoposto Ferrari con la quale Michael Schumacher ha vinto il suo primo mondiale in rosso, con telaio 198, sta per essere battuta all'asta da RM Sotheby's il prossimo 3 aprile a Hong Kong. In realtà il telaio 198 non è stato il più usato dal campione tedesco quell'anno, non si trattava infatti della monoposto principale, Michael Schumacher ha comunque vinto il GP del Brasile su questa vettura. (Foto cover: Andrew Trahan per RM Sotheby's)

La monoposto Ferrari principale della stagione 2000 è stata danneggiata proprio da Schumacher durante le qualifiche in Brasile, motivo per cui in pista è poi entrato il muletto 198. Con questa vettura il campione ha corso anche i GP di Monaco e Spagna, ottenendo una pole position e dominando le gare per parecchi giri, peccato solo per diversi problemi al motore e alle gomme che non hanno permesso al pilota di trionfare. Dopo il GP d'Austria il telaio 198 non ha più preso parte a nessuna gara. Una monoposto dalla storia molto particolare, dunque, dotata di un motore V10 da 3.0 litri capace di erogare più di 800 CV a 17.300 giri/min. Per portarla a casa ci vorranno fra i 7,5 e i 9,5 milioni di dollari...