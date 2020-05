All'asta una Ferrari Enzo in condizioni eccellenti, ma il prezzo è salatissimo

E' appena finita all'asta una magnifica Ferrari Enzo del 2003. Il modello è diventato oramai leggenda, anche per il suo valore e per i pochi esemplari prodotti nel complesso. La casa d'aste si attende di chiudere per una cifra compresa tra i 2,4 e i 2,7 milioni di euro.

La Enzo, come accennavamo prima, rappresenta una delle vetture più iconiche mai prodotte dalla casa automobilistica italiana e da tutta l'industria del settore dalle sue origini. La probabile progenitrice delle attuali hypercar è stata assemblata in sole 400 unità, e la prima di esse è stata consegnata da Ferrari of San Francisco al suo primo proprietario il 25 agosto del 2003, ed è rimasta nella sua collezione privata fino al 2018. Durante un arco temporale durato circa 15 anni, il proprietario l'ha utilizzata pochissimo e l'ha tenuta con una cura maniacale.

Al momento la Rossa è di proprietà di un altro collezionista californiano, e in totale ha percorso appena 2.011 chilometri. A dispetto del basso chilometraggio bisogna dire che è stata sottoposta a parecchi usi a scopo manutentivo nel 2015, ma soltanto per assicurarne le perfette condizioni, pari a quelle con le quali la vettura è nata nel 2003.

Come quasi tutte le Enzo prodotte, questo esemplare gode di verniciatura rossa, ma è riportato che si tratti di una unità particolarmente rara grazie ad alcuni elementi dell'abitacolo manufatti nel classico rosso Ferrari. Continuando con gli interni non possiamo non citare le finiture in pelle rossa con contrasti realizzati tramite le cuciture in nero, per non parlare poi della fibra di carbonio esposta a ricordare al conducente di trovarsi al volante di un bolide estremamente potente e altrettanto speciale.

A proposito di potenza, a muoverla ci pensa un poderoso V12 aspirato da 6,0 litri il quale garantisce 660 cavalli di potenza e 657 Nm di coppia, scaricati verso le ruote posteriori da un cambio automatico a sei rapporti derivante dalla Formula 1. Al momento l'asta ha raggiunto i 2 milioni di dollari presso RM Sotheby's, e metteremmo la mano sul fuoco riguardo il fatto che il prezzo continuerà ad aumentare nei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi alla maestosa galleria di immagini in calce, vi rimandiamo a una interessante notizia che vede coinvolti Charles Leclerc e l'imminente Ferrari SF90 Stradale. Il pilota monegasco guiderà la hypercar all'interno del remake di C'était Un Rendez-Vous, l'indimenticabile film a opera del regista Claude Lelouch