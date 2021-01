Grande asta Ferrari il 6 febbraio: dal casco di Schumacher ai motori di F1

Se siete appassionati Ferrari, non potete perdere assolutamente l’asta che avverrà il prossimo 6 febbraio 2021. Verranno battuti dei lotti davvero interessanti, come ad esempio un casco originale di Michael Schumacher.

Il casco indossato dal campione tedesco (che ha di fatto passato il testimone al figlio) è valutato fra i 15.000 e i 25.000 euro, le meraviglie però non finiscono assolutamente qui. Verrà infatti battuta l’intera collezione Giuseppe Neri, da “semplici” fotografie autografate da Enzo Ferrari, Alonso, Barrichello, Massa e Reutermann a veri e propri motori.

Fra questi troviamo il motore della monoposto Ferrari 1995 di Gerhard Berger e Jean Alesi, il V12 3.0 litri della mitica Ferrari 412 T2, dal valore di circa 70.000-80.000 euro. E ancora un motore V8 056 di F1, un V12 di una 612 Scaglietti, il propulsore di una 308 GTB. nel caso in cui sognaste un cofano motore, eccone uno appartenuto alla F2002, venduto vicino alla carena della 641 di Prost.

In lista ci sono anche oggetti “minori” come due alberi motore da 12 cilindri, un volante della 250 SWB, libretti originali, pomelli del cambio, modellini in scala e molto altro. Ricordiamo che Giuseppe Neri è stato un grande amico di Enzo Ferrari, gestore del mitico ristorante Cavallino e collaboratore alla realizzazione di diverse aree aziendali Ferrari e presso il circuito del Mugello. È scomparso nel 2005.