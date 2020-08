All'asta una Ferrari 488 Spider: costa il doppio di un esemplare nuovo di zecca

Una Ferrari 488 Pista Spider è un oggetto goloso per tantissimi collezionisti, soprattutto se personalizzato in un certo modo. Per questo e per altri motivi un esemplare è finito all'asta per l'incredibile cifra di 545.200 euro, nonostante acquistarne uno nuovo direttamente dalla concessionaria costi circa la metà.

A ogni modo, come ogni altra 488 Pista, la Pista Spider monta il solito poderoso V8 bi-turbo da 3,9 litri, capace di scaricare sull'asfalto ben 720 cavalli di potenza a 8.000 giri al minuto e 770 Nm di coppia a 3.000 giri. Il risultato garantito è una velocità massima di 340 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è completabile in appena 2,8 secondi.

Tornando al costosissimo esemplare citato, in vendita presso Hollman International, possiamo dirvi goda di una carrozzeria verniciata in Rosso Corsa, e a quanto pare ha percorso soltanto 80 chilometri complessivi. Anche l'abitacolo, come potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, può in parte vantarsi della stessa tonalità di rosso, usata per contrastare una tappezzeria in grigio la quale avvolge gran parte dei sedili e del cruscotto. A dettagliare il tutto ci pensano invece gli scudetti Scuderia Ferrari, i bocchettoni del clima in fibra di carbonio, i sedili da corsa e una interessante differenziazione delle texture.

Come saprete benissimo, la 488 Pista Spider è la succeditrice naturale della 458 Speciale Aperta, che a sua volta deriva dalla 16M Scuderia Spider. Però, mentre la 458 Speciale Aperta e la 16M furono prodotte in soli 499 esemplari, la 488 Pista Spider non ha una sogna prestabilita: forse il Cavallino Rampante prevede di costruirne più di 1.000 unità.



Considerando quest'ultima informazione, supponiamo che la macchina non andrà ad aumentare il proprio valore nel corso del tempo. Difatti alcuni mesi fa la community di Bring a Trailer non restò particolarmente entusiasta quando una 488 Pista Coupe messa all'asta da Ferrari di Central New Jersey non riuscì a ottenere offerte particolarmente convincenti. Per questo motivo vi poniamo una domanda: davvero credete che l'esemplare in calce valga i 545.200 euro richiesti?



Per chiudere restando nei pressi di Maranello, vi rimandiamo ad una analisi relativa alla Ferrari F8 Tributo Spider: la nuova decappottabile Ferrari è straordinaria, ma forse non esente da difetti. Infine beccatevi un video circa la a dir poco fulminea accelerazione della Ferrari Roma: la Gran Turismo italiana ha una progressione sorprendente.