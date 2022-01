All'asta una Ferrari 308 GTSi del 1982: prezzo interessante ma è da restaurare

Sognate di ritrovare una Ferrari in un garage abbandonato e di rimetterla a posto pezzo dopo pezzo? Un'esperienza simile ve la regala RM Sotheby's, che a Parigi sta per vendere senza riserva una Ferrari 308 GTSi del 1982.

Le condizioni dell'auto non sono eccelse, anzi: è interamente da restaurare, nonostante questo il suo prezzo potrebbe aggirarsi fra i 48.000 e i 70.000 euro. La vettura proviene dalla Baillon Collection ed è arrivata in Francia nel 2014. Un magnate dei trasporti è arrivato a collezionare fino a 100 vetture sportive per poi abbandonarle. La casa d'aste Artcurial ne ha poi battute 60 che sembravano ancora recuperabili e fra queste vi era anche la 308 GTSi in oggetto.

Acquisita nel 2015, il nuovo proprietario della 308 non ha deciso di restaurarla subito, la vettura è però stata conservata in un ambiente protetto per evitare ulteriori danni. Oggi è in vendita nelle condizioni che vedete in foto, con RM Sotheby's che avverte: probabilmente il motore è stato cambiato, ora vi è un 3.2 litri Quattrovalvole V8 al posto dell'originale V8 2.9 litri.

Consegnata in origine in Belgio, questa 308 GTSi vantava una carrozzeria Rosso Chiaro e interni in pelle beige, ora del tutto rovinati. Per vedere più foto vi rimandiamo alla pagina ufficiale di RM Sotheby's.



