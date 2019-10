All'asta questa fantastica Lamborghini Diablo GT. Ce l'avete spazio in garage?

Le Lamborghini sono spesso disegnate con l'intendo di far crollare le mascelle di tutti gli astanti, soprattutto quando la casa italiana crea versioni ancora più estreme dei modelli precedentemente proposti. Non fa affatto eccezione questa Lamborghini Diablo GT del 2001 che è finita recentemente all'asta.

Lo comunica RM Sotheby's, una delle case d'asta più famose al mondo nel settore dei motori, la quale riporta tante notizie interessanti sulla vettura. Si tratta infatti dell'esemplare numero 73 del totale di 80 prodotti, verniciata in colore Black Rage esternamente, e in coppia nero-giallo internamente.

E' l'attuazione del canto del cigno delle Diablo, essendo la GT l'ultima sua incarnazione prima dell'arrivo della Murcielago (ammiratela in questa gara di drift). Differentemente per quanto accade nella stragrande maggioranza dei casi, questa GT non è soltanto una versione leggermente modificata del bolide dal quale proviene, ma è stata invece ri-progettata da zero tenendo come punti fermi soltanto quelli essenziali.

Sotto il cofano batte un tremendo V12 aspirato, che passa da 5,7 a 6,0 litri per l'occasione, grazie alla sostituzione di alcune componenti con controparti da gara, spesso in fibra di carbonio (cosa rara per l'epoca). Sostituiti anche albero a camme, migliorati i tempi d'apertura e chiusura delle valvole e tanto tanto altro, per risultati pazzeschi. Sono stati infatti ottenuti 575 cavalli di potenza e 630 Nm di coppia, convertiti in velocità tramite un cambio manuale a 5 rapporti, che incanala tutta la rabbia verso le sole ruote posteriori.

Il resto lo lasciamo valutare a voi (galleria in calce), soprattutto per quanto concerne il giudizio sugli interni i quali, a nostro modesto parere, fanno veramente una gran figura sia per abbinamento di colori sia per la loro spartana utilità.

Di recente la casa di Sant'Agata Bolognese è al centro dell'attenzione per alcuni rumors trapelati, che raccontano di un Gruppo Volkswagen intento a valutarne una eventuale cessione.