All'asta una fantastica Dodge Charger del 1969 in ottime condizioni

La Dodge Charger di prima generazione è una vettura assolutamente iconica e ancora ammirata fino ai giorni nostri, anche grazie al mondo del cinema. Nel caso ne aveste tra le mani un esemplare mai danneggiato o incidentato, e non composto da parti provenienti da chissà quale veicolo, vi ritrovereste di sicuro un vero e proprio tesoro in casa.

A quanto pare questo è appena accaduto al proprietario di una Dodge Charger del 1969, la quale è stata messa su eBay insieme a varie prove della sua originalità e del suo valore. In pratica, l'utente che ha pubblicato l'annuncio, pare conoscere il fatto suo.

La cosa più importante è che, a detta sua, ogni componente dell'auto è originale, dai pannelli della carrozzeria a tutti gli elementi meccanici, e fa notare poi che l'unico intervento che la muscle car ha ricevuto è un piccolo rifacimento al fondo dell'abitacolo realizzato da uno specialista di talento. Sotto al cofano monta il classico e poderoso V8 Hemi da 6,3 litri in abbinata a un cambio automatico Torqueflite a tre rapporti. Nonostante il motore sia di dimensioni piuttosto generose, va ad occupare soltanto la metà della gamma, che mette a disposizione anche cilindrate da 7,0 e 7,2 litri. I cerchi invece sono stati sostituiti, e adesso la Charger poggia su pneumatici B.F. Goodrich Radial T/A.

L'esemplare delle foto in fondo alla pagina si è tenuto alla larga dalla ruggine, e ha percorso un totale di 120.000 chilometri. Certo le condizioni non sono di fabbrica, e infatti ci sono un paio di piccoli fori sotto al tettuccio, mentre la batteria andrebbe sostituita subito. Inoltre la vernice a spray nera con la quale viene venduta va a ricoprire quella verde di fabbrica, quindi dopo l'acquisto l'eventuale futuro proprietario dovrà sborsare qualche quattrino in più per rimetterla in sesto.

Al momento mancano quattro giorni alla fine dell'asta, per la quale gli offerenti si sono spinti fino ai 39.000 dollari. Di sicuro non sarà venduta per così poco e quindi, se siete interessati, dovreste mettere da parte almeno 45.000 euro per avere qualche chance portarvela a casa.



