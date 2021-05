All'asta la famosa Toyota Supra di Fast and Furious: la cifra è spaventosa

All'inizio degli anni 2000, e più precisamente nel 2001, il debutto di The Fast and the Furious ha creato nella mente dei cittadini di tutto il mondo e soprattutto in quella degli appassionati dei motori un immaginario fantastico fatto di bolidi appariscenti, di protossido di azoto, di steroidi e gare clandestine al calar della notte.

Oltre agli eccezionali personaggi portati in essere da quello che in seguito sarebbe diventato un franchise di successo (come Dominic Toretto o Brian O'Conner), le persone si ricordano benissimo delle estroverse quanto uniche vetture che hanno rubato la scena in quasi ogni inquadratura.

Come dimenticarsi infatti della fantastica Toyota Supra di Brian O'Conner, interpretato dal mai abbastanza compianto Paul Walker? Bene, dovete sapere che l'esemplare apparso in The Fast and the Furious (in Italia Fast and Furious) e costruito da Eddie Paul al The Shark Shop il California, è appena stato messo all'asta da Barrett-Jackson, che lo assegnerà al miglior offerente in occasione di un evento da tenersi a Las Vegas tra il 17 e il 19 giugno.

Come potreste notare voi stessi recandovi in fondo alla pagina, la spettacolare Supra è verniciata nella tonalità Candy Orange con superficie perlacea derivata direttamente da una Lamborghini Diablo, mentre una decalcomania in verde e grigio denominata "Nuclear Gladiator" ne abbraccia la fiancata con un fare estroverso. Il kit carrozzeria comprende un ampio spoiler frontale e minigonne Bomex, per non parlare del cofano in stile TRD, del torreggiante alettone APR in alluminio e degli ampi cerchi a cinque razze da 19 pollici.

A quanto pare questo specifico esemplare è assolutamente di fabbrica, per cui il sei cilindri in linea turbocompresso da 3,0 litri dovrebbe erogare la stessa potenza di quando ha lasciato le linee produttive quasi vent'anni fa. Il cambio dovrebbe quindi essere un automatico a quattro rapporti, anche se le immagini dell'abitacolo suggerirebbero altro.

A ogni modo Barrett-Jackson non si è ancora espressa circa la base d'asta, ma prendendo in esame i precedenti non possiamo non anticipare cifre folli: nel 2015 Mecum vendette un'altra Supra apparsa in The Fast and the Furious per l'incredibile prezzo di 185.000 dollari.



Ad oggi abbiamo finalmente una erede di quella iconica vettura: eccola mentre prova a raggiungere la sua velocità massima sull'Autobahn. In ultimo vogliamo mostrarvi una sfida fra la nuova Toyota Supra e una Tesla Model 3: ha vinto il motore termico o quello elettrico?