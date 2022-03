All'asta l'esclusivo libro 'Ferrari - Art Edition': pezzo rarissimo da quasi 30,000 euro

Le case costruttrici più blasonate spesso non si limitano a creare opere d’arte su ruote, ma mettono assieme anche altri oggetti da collezione dalla pregiata fattura, tra i quali i cosiddetti “Coffe Table Book”. Ferrari ne confezionò uno nel 2018 che possiamo considerare come uno dei libri automobilistici più rari e costosi di tutti i tempi.

Il libro si intitola semplicemente “Ferrari” ed è stato curato dallo scrittore e giornalista sportivo Giuseppe Allievi. All’interno delle 514 pagine che lo compongo, sono riportare storie esclusive del brand, raccontate tramite immagini storiche e documenti che arrivano direttamente dagli archivi ufficiali del cavallino rampante.

Ne vennero stampate un totale di 1.947 copie, onorando il 1947, l’anno in cui venne fondata Ferrari, ma declinate in due versioni: la prima chiamata Collectors Edition offriva soltanto il libro, mentre soltanto 250 copie vennero proposte nella versione Art Edition.

In quest’ultimo caso, il libro veniva consegnato all’interno di uno stand progettato dal designer australiano Marc Newson. Questa sorta di leggio era una riproduzione del motore equipaggiato sulle Ferrari 250 GTO, e una volte aperte le due bancate dei cilindri, adornate con i leggendari coprivalvole in tinta rossa, si ha libero accesso al prezioso volume.

Tutto questo non poteva essere sorretto da una struttura standard e infatti le quattro gambe di supporto nascono direttamente dai lati del motore, sotto forma di collettori cromati saldati al TIG, che poi confluiscono in quattro tubi di scarico in acciaio, per rendere omaggio alle linee di scarico dei motori Ferrari V12 utilizzati nelle corse e su strada.

Ogni copia del libro “Ferrari - Art Edition” veniva venduta con un prezzo di circa 27.500 euro e andarono sold-out in brevissimo tempo. L’esemplare numero 236 di 250 è però nuovamente in vendita sul sito d’aste Collecting Cars, con un’offerta attuale di 16.750 sterline (circa 20.200 euro al cambio attuale), ma ci sono ancora due giorni di tempo per provare ad aggiudicarselo, con il prezzo che è destinato a salire ulteriormente.

Analogamente, nel 2020 Lamborghini realizzò un libro in edizione limitata dedicato alla Miura. E certi gioielli dell’editoria meriterebbero un tavolo d’eccezione: date un’occhiata a questo Coffee Table basato sul motore V6 Alfa Romeo da competizione.