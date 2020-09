All'asta due limousine appartenute all'ex Presidente John F. Kennedy

La casa d'aste Bonhams con sede a Londra, nel Regno Unito, ha deciso di vendere due limousine Lincoln in occasione di un evento che si terrà a New York. Il fatto peculiare è che queste due vetture furono utilizzate molti anni fa dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy.

Nessuno dei due veicoli è quello sul quale il presidente era a bordo quando è stato assassinato a Dallas il 22 novembre 1963, e infatti l'esemplare in questione al momento è in mostra al museo Henry Ford, nel Michigan. A ogni modo si tratta di auto d'epoca di grande valore perché una delle due, la Lincoln Continental decappottabile del 1963, portò Kennendy, sua moglie e il governatore del Texas John Connally a Forth Worth. Il loro tragitto ebbe inizio dal Texas Hotel, dove il presidente trascorse la notte con la signora Kennedy, fino alla colazione durante la quale JFK ha tenne un famoso discorso. Da lì si diressero verso Forth Worth, tra le strade ricolme di persone, fino alla Carswell Air Force Base dove John Kennedy salì su un aereo per Dallas.

La storica vettura è appartenuta a un rivenditore locale, Bill Golightly, ed fu venduta nel 1964. Dopo aver speso molti anni tra vari musei fu in parte restaurata, e ricevette persino un nuovo motore e una differente verniciatura in Ermine White. All'interno dell'abitacolo troviamo pelle di colore rosso, che a quanto pare è originale. Per quanto riguarda il prezzo, si stima un'oscillazione tra i 250.000 e i 430.000 euro.

La seconda Lincoln è invece una Continental Mark V Executive Limousine del 1960. Fu modificata da Hess & Eisenhard e figura portiere a prova di proiettile, un vetro divisorio, un telefono a due vie e il controllo del clima per i sedili posteriori. La vettura fu noleggiata alla Casa Bianca, e utilizzata dal presidente Kennedy per sue faccende personali nei dintorni di Washington, mentre per gli affari ufficiali saliva a bordo di un veicolo ancora più grande. Dopo la morte di JFK questa Lincoln tornò a Ford Motor Company per venire poi acquistata da un privato che lavorava per l'ufficio Ford di Washington. Più tardi passò di collezione in collezione, e infine qualcuno decise di restaurarne la carrozzeria. Adesso dovrebbe valere tra i 170.000 e i 260.000 euro.

