Questa Continental trasportò John F. Kennedy il giorno dell'attentato ed è in vendita

La morte del presidente USA John F. Kennedy ha sicuramente segnato una pagina tragica della nostra storia recente, un momento rimasto impresso in modo indelebile nella nostra memoria. Di quel giorno ricordiamo anche le auto, e due vetture che hanno trasportato il presidente stanno per finire all’asta.

L’auto che trasportava il presidente Kennedy nell’esatto momento in cui è stato sparato è la leggendaria limo X-100, oggi conservata nella collezione dell’Henry Ford Museum. Quel giorno però il team presidenziale utilizzò anche altre vetture. Una di queste è una Lincoln Continental del ‘63 conosciuta come Limo One che sta ora per finire all’asta. Il presidente Kennedy la utilizzò proprio la mattina dell’attentato, esistono diverse foto che ritraggono il presidente, la First Lady e il governatore del Texas John Connally viaggiare a boro dell’auto a Fort Worth.

La vettura è stata utilizzata per trasportare i tre all’Hotel Texas, là dove Kennedy ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico. Successivamente la Limo One ha accompagnato il presidente alla Carswell Air Force perché un aereo lo portasse a Dallas, incontro al suo destino. Secondo Bonhams, che metterà all’asta la vettura il prossimo 14 ottobre 2020 a New York, non si trattava di una vettura ufficiale della flotta presidenziale, era stata noleggiata presso la Golightly Auto Sales.

Negli anni il motore originale è stato sostituito, inoltre è stata riverniciata a regola d’arte, gli interni però - di colore rosso - sono rimasti assolutamente originali. Il valore dell’auto dovrebbe oscillare fra i 300.000 e i 500.000 dollari, dunque fra 257.000 e 429.000 euro. La seconda vettura legata a JFK, una Continental Mark V Executive di colore nero del 1960, è un’auto che il presidente era solito usare per i suoi viaggi privati attorno a Washington. Anche in questo caso la macchina è stata rimessa a nuovo ma non all’interno, dov’è rimasta immacolata e originale. Questo esemplare oscilla fra i 200.000 e i 300.000 dollari, 171.000 e 257.000 euro. Nulla a che fare con questa Continental a sei ruote...