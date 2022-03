All'asta una collezione delle più iconiche Renault degli ultimi anni: c'è anche la Clio V6

Come ogni anno, il sito d’aste Collecting Cars ospita la vendita di una collezione di automobili appartenenti ad un brand specifico, e la prima del 2022 è dedicata a Renault, e in particolare a 12 modelli che hanno lasciato il segno nella storia recente della casa francese, e non solo.

Questi modelli arrivano direttamente dalla Heritage Collection di Renault UK, che propone veicoli iconici e in condizioni pressoché perfette, mostrati in un video realizzato ad hoc e presentati dal famoso giornalista Chris Harris. Tutti i modelli sono attualmente in vendita, e le aste rimarranno attive fino al prossimo 13 marzo, ma vediamo nel dettaglio di quali modelli parliamo.

La prima per importanza e per età, è l’Alpine A110 1600SX, l’omologation special del 1977 costruita per partecipare ai rally, seguita dall’indimenticata Clio V6 Phase 2 in tinta Liquid Yellow (una Clio V6 in tinta gialla è stata venduta per una somma pazzesca nel Regno Unito), una delle sole 18 presenti in territorio inglese. L’auto è stata usata come veicolo per la stampa quando fece il suo debutto nel 2005, e ha all’attivo soltanto 24.000 km. Un’auto fuori dagli schemi e assurda per quel tempo, che merita un’attenzione tutta speciale, e infatti Chris l’ha portata in pista nella seconda parte del filmato.

Le bellezze però non sono finite, infatti c’è anche un’altro modello datato 2005, nella fattispecie la Clio 182 Trophy, una piccola peste equipaggiata con un motore 2.0 litri da 182 CV, e l’esemplare in questione è il numero 001, verniciato in tinta Capsicum Red.

Le trazioni anteriori che strizzano l’occhio alla pista non sono finite, infatti nell’elenco troviamo anche due Megane R26.R del 2008, con telaio numero #000 e #001, ossia le prime due auto costruite e utilizzate per la stampa, a cui si aggiunge la Megane RS 275 Trophy R numero #001 del 2015.

Infine ci sono altre vetture dal pedigree meno sportivo, ma comunque degne di nota, come la Renault 4 GTL del 1985, la Renault 5 del 1985, tre generazioni di Clio, ossia la 1.4 RT del 1991, la 1.2 Grand Phase 1 del 2000 e una 1.4 Dynamique del 2007, ed infine, ma non per importanza, la Renault Sport Spider del 1997.

