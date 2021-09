All'asta la collezione Guikas: Ferrari, Lamborghini e supercar da capogiro

Se amate le auto da competizione, e magari avete un portafogli discretamente gonfio, non potete assolutamente perdere la prossima asta di RM Sotheby's prevista per il 19 novembre al circuito Le Castellet: verranno battute diverse auto appartenenti alla collezione Guikas.

Sotto i riflettori c'è soprattutto una splendida Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione del 1955 con telaio numero 0385 GT, un pezzo davvero particolare che però sarà in eccellente compagnia.

Nella collezione figura anche una Ferrari 512 BB/Lm Unica del 1981, unità 20 delle 25 prodotte. Il suo valore è stimato attorno ai 3 milioni di euro.

Sempre in casa Ferrari abbiamo una 275 GTB del 1965 con telaio numero 07765, appartenuta al conte Frédéric Chandon de Brailles, erede della famosa casa Moët et Chandon che produce champagne pregiati. Questo esemplare potrebbe arrivare a 3 milioni e 800.000 euro.

Da non perdere neppure la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti del 1969, una Granturismo due posti con motore Colombo V12 da 4.390 cc. Il cavallino rampante ne ha prodotte soltanto 1.284 fra il 1968 e il 1973, l'unità in questione non solo è una delle poche rimaste in perfette condizioni, è anche una delle prime a esser state prodotte.

La lista delle Ferrari non finisce qui, abbiamo infatti anche una Dino 296 GT del 1968 che potrebbe tranquillamente superare i 500.000 euro di valore, non sappiamo invece a che cifra verrà battuta una Ferrari 250 GT Cabrio del 1958 della Serie I by Pininfarina. Al mondo ne sono state prodotte soltanto 36 prima dell'arrivo della Serie II.

Per completezza, al di là delle auto di Maranello figurano nella collezione Guikas anche una Renault-Alpine A442 del 1978, una TOJ SC304, una Lola T70 Mark III Coupé del 1967, una Jaguar XJ200 C LM del 1993, una Iso Grifo A3/C del 1965, una meravigliosa Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' by Bertone, solo per ricordarne alcune. A questo link trovate tutte le auto della Guikas Collection all'asta presso RM Sotheby's.

Tutte le foto di questo articolo sono di proprietà di RM Sotheby's, nello specifico i credit di alcune immagini vanno a Paolo Carlini, Peter Singhof, Kevin Van Campenhout, Dirk de Jager. A proposito di aste, su eBay trovate una rara DeLorean DMC-12 riverniciata di rosso.