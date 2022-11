All'asta una collezione clamorosa di 18 supercar: Ferrari, Bugatti, Lamborghini e Gruppo B

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse collezioni di auto messe in vendita, tra le quali c’è quella con tutte le Renault più iconiche degli ultimi tempi, ma questa è inarrivabile in termini di quantità, qualità e pregio. Parliamo di 18 modelli, tra supercar, hypercar e auto da corsa, che assieme superano un valore di 45 milioni di dollari.

La casa d’aste RM Sotheby’s gestirà dunque la vendita di questo prelibato gruppo di auto messo assieme da un collezionista che iniziò la raccolta 25 anni fa con una Ferrari F40. La prima delle tante vetture del cavallino, che poi è stata affiancata ad altri modelli Bugatti, Lamborghini, Jaguar e non solo.

Parlando delle auto Ferrari, oltre alla citata F40 troviamo i modelli 288 GTO, F50, Enzo, e LaFerrari, tutte rigorosamente in tinta Rosso Corsa, ma la lista prosegue poi con i modelli in Giallo, ovvero 550 Barchetta Pininfarina, Superamerica e 599 SA Aperta.

Tra i modelli Bugatti figurano la EB 110 GT, la EB 110 Supersport e la velocissima Chiron Super Sport 300+, mentre il brand Lamborghini è rappresentato da Countach LP 5000 S e dalla leggendaria Miura. Si prosegue poi con due Jaguar, nella fattispecie una XJR-15 (ne vennero costruite solo 53 unità) e una XJ220 S, l’unico esemplare venduto in tinta arancione.

Per chiudere in bellezza, ci sono anche diverse vetture che arrivano direttamente dai campi di gara dei rally Gruppo B, nell’ordine Lancia 037, Audi Sport Quattro S1 Evo 2 e Lancia Delta S4. E restando in tema di collezioni da urlo, date un’occhiata a questo showroom di Dubai stracolmo di auto prestigiose.