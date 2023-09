All'asta una collezione di Aston Martin tutte arancioni: è la Orange Collection

Se l’arancione è il vostro colore preferito e amate in maniera incondizionata le Aston Martin, Bonhams sta per aprire l’asta della vostra vita: la Orange Collection verrà battuta il prossimo 8 ottobre 2023 alla Zoute Sale.

Si tratta di una particolare collezione nata per volere di un committente privato, che ha ordinato ad Aston Martin Lagonda Limited ogni modello presente a listino del 2010 in una speciale colorazione arancione - con interni in pelle abbinati, ovviamente. Ma vediamo in dettaglio cosa propone la collezione.

I modelli più pregiati sono sicuramente l’Aston Martin DBS Volante e la Aston Martin DBS Coupé, il cui valore stimato va dagli 80.000 ai 120.000 euro. Abbiamo poi l’Aston Martin DB9 sempre nelle varianti Volante e Coupé, il cui prezzo dovrebbe andare dai 60.000 ai 90.000 euro. Abbiamo poi una splendida Aston Martin V12 Vantage Coupé, il cui prezzo stimato va dai 50.000 agli 80.000 euro. La collezione si conclude poi con l’Aston Martin V8 Vantage Volante e Coupé e con la Aston Martin Rapide Sports-Saloon: questi tre modelli hanno un range di prezzo che va dai 40.000 ai 60.000 euro.

L’intera collezione viene venduta senza riserva e Bonhams prevede di guadagnare in totale più di mezzo milione di euro.

