All'asta caschi, tute e guanti di Michael Schumacher: avete tempo fino al 6 settembre

Michael Schumacher è stato senza alcun dubbio uno dei piloti di F1 più forti di tutti i tempi, capace di vincere 7 titoli mondiali con la Benetton (2) e con la Ferrari (5 consecutivi). Ancora oggi è nel cuore di molti appassionati i gli oggetti che lo riguardano finiscono spesso all’asta. Ora RM Sotheby’s ha messo all’asta una nuova collezione.

Si chiama Full Throttle - The Schumacher Collection, una raccolta che mette a disposizione dei tifosi oggetti di ogni tipo, dai caschi (gli oggetti solitamente più costosi) alle tute da gara, passando ovviamente per cappellini, bottiglie di champagne firmate dal pilota tedesco, guanti, visiere, magliette e quant’altro. Fra gli oggetti più costosi (costo stimato fra i 40.000 e i 60.000 dollari) troviamo un casco Ferrari utilizzato da Michael Schumacher nel 2001, ancora più raro poi un casco del 1991 Arai Jordan-Ford e un casco del 1994 Bell Benetton.

Altri caschi Ferrari utilizzati nel 2003 e nel 2004 dovrebbero raggiungere al massimo quota 40.000 dollari, i prodotti sono comunque all’asta senza prezzo di riserva. Molto interessante anche una tuta da gara Benetton del 1994 autografata, per i tifosi Mercedes-Benz invece vi sono a disposizione anche due tute argentate delle stagioni 2010 e 2011. Più economici i guanti, che dovrebbero arrivare al massimo a 7.000 dollari, se invece vi state chiedendo quali sono i prodotti più accessibili fra tutti vi diciamo subito che una selezione di giocattoli a tema oppure una serie di modellini Ferrari hanno valore stimato di massimo 150 dollari.

Per una borraccia BMW Williams di Formula 1 invece non si dovrebbe andare oltre i 100 dollari, questo oggetto in particolare però è appartenuto a Ralf Schumacher. Per un cappello firmato da Michael Schumacher invece si dovrebbero spendere al massimo 200 dollari. L'asta RM Sotheby's terminerà il prossimo 6 settembre 2023, fate le vostre offerte...