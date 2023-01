All'asta l'ultima Bugatti con motore W16: sarà venduta al Louvre di Parigi

Per gli amanti di supercar e hypercar sono sicuramente tempi molto duri: mentre Lamborghini ha mandato in pensione il suo V12, Bugatti sta per mettere all’asta la sua ultima vettura con motore W16.

Il prossimo 1 febbraio 2023 l’esclusiva Bugatti Chiron Profilée sarà battuta all’asta a Parigi da RM Sotheby’s (nella stessa asta sarà battuta un’eccezionale Ferrari F40). Dopo la vendita di tutti i modelli W16 Mistral, Bolide e Chiron, questa Profilée è di fatto l’ultima occasione per appassionati e collezionisti di portarsi a casa una vettura Bugatti con motore W16 direttamente dall’Atelier di Molsheim.

Questa particolare vettura, più “radicale” della Chiron Sport ma meno estrema della Chiron Pur Sport, può raggiungere i 380 km/h di velocità massima grazie al suo motore W16 quad-turbo da 8.0 litri. Lo scatto 0-100 km/h è a dir poco felino: è possibile in appena 2,3 secondi. Grazie al suo design aerodinamico, rispetto alla Pur Sport la velocità massima è superiore di 30 km/h.

I fortunati che potranno permettersela potranno iniziare a fare offerte a partire dalle 16:00 dell’1 febbraio 2023; come anticipato sopra sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s durante uno speciale evento che si terrà presso il suggestivo Carrousel du Louvre, nel cuore di Parigi. Chi riuscirà ad acquistare la vettura avrà non solo un’esclusiva one-off nella storia di Bugatti ma anche l’ultima vettura con motore W16 costruita a Molsheim. Il suo prezzo? Stimato fra i 4,2 e i 5,5 milioni di euro...