L'asta più alta della Monterey Car Week va a lei: Ferrari del 1955 battuta per 22 milioni

La Monterey Car Week 2022 è stata memorabile per il gran numero di modelli presentati e soprattutto per la caratura delle auto proposte dai vari costruttori, come l’esclusiva Bugatti Mistral; ma l’evento si caratterizza anche per le tante auto da collezione messe all’asta, la più costosa delle quali è marchiata Ferrari.

In particolare parliamo di una Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti del 1955, la stessa vettura con cui Carroll Shelby vinse più gare nella sua intera carriera, siglando otto vittorie e dieci piazzamenti sul podio, e non a caso l’auto è stata venduta con tanto di trofeo originale della prima gara vinta nel 1956 e quello dell’ultima vittoria nel 1958.

La 410 Sport Spider venne costruita da Ferrari in soli due esemplari, sviluppati appositamente per correre la Carrera Panamericana del 1955 e disegnati da Sergio Scaglietti. Sotto al cofano batteva un V12 da 4.9 litri, ossia il motore mai costruito da Ferrari a quei tempi, capace di una potenza di circa 400 CV grazie all’adozione di due candele per cilindro e tre carburatori doppio corpo Weber 46 DCF.

La Carrera Panamericana venne però cancellata, quindi l’auto fece il suo debutto in gara nel 1956 in occasione della 1.000 km di Buenos Aires, guidata da Juan Manuel Fangio ed Eugenio Castellotti. Il team principal della squadra acquisto poi la vettura per farla correre privatamente negli anni successivi, affidandola nelle mani di Carroll Shelby appunto, che vinse la sua prima gara all’evento Seafair a Washington.

L’auto gareggiò dal 1956 al 1958 correndo in 40 gare e siglando un totale di 11 vittorie, e una volta ritirata dalle corse è apparsa più volte negli eventi motoristici più importanti come il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e il Festival of Speed di Goodwood. Quest’anno invece l’auto è andata in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s che a Monterey l’ha battuta per un prezzo finale di 22.005.000 di dollari, diventando l’auto venduta al prezzo più alto di tutto l’evento.

Nella stessa occasione è stata venduta la Porsche 911 Sally Special per 3.6 milioni di dollari, devoluti in beneficienza.