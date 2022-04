All'asta una delle 21 Lamborghini Miura SV destinata agli USA: è quella delle brochure!

Per il pilota-giornalista Chris Harris, la Miura è la Lamborghini migliore di sempre, ed è difficile dargli torno. È stata spesso definita come la prima vera supercar non solo per il suo look ma anche per le prestazioni che offriva, specie in allestimento SV. Ed è proprio la prima Miura SV omologata negli Stati Uniti che andrà all’asta a maggio.

Le Lamborghini Miura SV destinate al mercato statunitense furono soltanto 21, e il modello che vedete nelle immagini qui sotto è stata la prima a toccare il nuovo continente, venendo prima assegnata all’importatore Lamborghini Bob Estes, ma successivamente affidata ad Alberto Pedretti, che la ricevette il 18 giugno del 1971.

Si tratta del telaio numero 4884, ed è lo stesso esemplare che venne fotografato e poi utilizzato nelle brochure ufficiali della Miura SV. La sua storia è stata però ricca di eventi e vicissitudini. Fece il suo debutto al Salone di Boston, dopo il quale venne venduta al primo proprietario, un certo Jack Robinson del Kansas.

Dopo aver percorso quasi 20.000 km, nel 1977 la Miura SV rossa e oro è stata poi venduta al dottor Alan Brown, che la aggiunse alla sua collezione personale percorrendo comunque altri 10.000 km, fino alla sua morte avvenuta nel 2005. A quel punto l’auto è stata acquistata da Joe Sackey, che l’ha portata in California per sottoporla ad un attento restauro presso Gary Bovileff, uno dei massimi esperti in tema di Miura, che le ha trovato anche dei sedili Bertone con specifiche originali.

Nel 2015 l’auto finì all’asta e venne acquistata per oltre 2 milioni di euro da un collezionista tedesco, che dopo due anni l’ha sottoposta nuovamente ad un attenta opera di restauro per rimetterla a nuovo in termini estetici e meccanici, montando diverse parti completamene nuove ma con numeri di serie originali. Un restauro che ha richiesto circa 170.000 euro per essere ultimato.

Adesso la regina delle supercar marchiata Lamborghini è pronta per essere venduta ancora una volta, il prossimo 14 maggio a Monaco quando finirà all’asta di RM Sotheby’s, con un prezzo stimato che andrà abbondantemente oltre il milione di euro.