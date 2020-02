Assurdo in Russia, carro attrezzi porta via una Batmobile enorme: il video

Il Cavaliere Oscuro non è l'unico vigilante a far rispettare la legge e ad acciuffare i criminali, e nemmeno lui tra l'altro è immune all'effetto della giustizia. In Russia ha infatti luogo un avvenimento a dir poco strampalato, perché a quanto pare Batman ha parcheggiato la sua vettura dove non avrebbe dovuto, e un carro attrezzi l'ha portata via.

Si tratta di una replica perfettamente funzionante della Batmobile vista sul set di Suicide Squad e Batman v Superman, e a quanto pare appartiene a un tizio di nome Alisher Punk, che ha un account Instagram piuttosto "movimentato" tramite il quale ha pubblicato decine di foto e video riguardanti il veicolo speciale.

Si crede abbia acquistato la macchina dopo che sia stata esportata dagli Stati Uniti alla Russia verso la fine dello scorso anno, quando è stata messa all'asta e conseguentemente aggiudicata per una cifra di circa 850.000 dollari secondo Russia Today. Però il fatto che il suo proprietario se ne andasse in giro usando le armi ideate ad hoc e senza una targa identificativa ha fatto di sicuro infuriare la polizia moscovita, che si è messa alla ricerca della Batmobile. L'ha trovata poco dopo parcheggiata sul bordo di una strada della capitale russa, e non hanno esitato a farla portare via.

Prima però è stata ricoperta di plastica per evitare di graffiare un oggetto così prezioso. Del resto l'operazione non è stata facile vista la sua eccessiva larghezza, ed è stato necessario l'uso di un rimorchiatore alquanto pesante. Si dice che la Batmobile ora giaccia in un deposito, e che il suo Cavaliere Oscuro debba sborsare circa 700 euro per riportarsela a casa. In effetti, quando puoi sborsare cifre a sei zeri per aggiudicartela, si tratta di una multa di poco conto.

