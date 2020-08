L'assurda Lamborghini V12 GT Vision Gran Turismo approda in Italia

Lamborghini ha appena aggiunto un modello a dir poco esotico al suo museo proprietario, il Museo Delle Tecnologie (MUDETEC) situato a Sant'Agata Bolognese. Stiamo parlando dell'assurda e avveniristica Lamborghini V12 GT Vision Gran Tursimo.

Il bolide è stato presentato verso la fine del 2019, quando si sono tenute le finali mondiali del FIA Certified Gran Turismo Championships di Montecarlo. Adesso la casa automobilistica italiana ha deciso che ognuno può vedere coi propri occhi le sue forme estreme:"Ogni mese, da Agosto a Dicembre, potete ammirare le prime creazioni visionarie, come la Miura e la Countach, le più recenti auto sportive di prim'ordine come Urus, Huracan EVO Spyder e Aventador SVJ, fino ad alcune delle ultime vetture uniche o limitate con accesso completamente libero." In questo modo Lamborghini ha invitato tutti i fan del brand e non a raggiungere il Museo.

Il concept è merito del lavoro del Centro Stile di Lamborghini, e può essere osservato anche in modo totalmente virtuale attraverso il videogioco di corse Gran Turismo Sport, disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nonostante il design futuristico è possibile ritrovare nelle sue forme delle chiare caratteristiche Lambo, ma quello che salta più all'occhio è l'estrosità dei fari posteriori a tre linee che fungono anche da alettoni, o anche il modo nel quale sono stati creati i passaruota, che vanno a staccarsi in parte dalla carrozzeria avvolgendo i cerchi in modo vistoso.

All'interno del veicolo si può trovare soltanto un sedile, disposto esattamente al centro dell'abitacolo, dove convergono tutte le informazioni e gli input utili al pilota. Quest'ultimo avrà a disposizione un poderoso V12 aspirato da 6,5 litri combinato ad un propulsore elettrico tramite sistema mild-hybrid. In totale, l'output ammonta a 819 cavalli di potenza, i quali consentono alla V12 GT Vision Gran Turismo di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi e di superare agilmente i 350 km/h.

Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in calce vi rimandiamo a due notizie sul brand italiano. La prima riporta la presentazione della Aventador SVJ Xago Edition: sono previsti solo 10 esemplari, ma estremamente personalizzabili. Infine menzioniamo il caso di truffa avvenuto in Florida, dove un uomo ha usato i sussidi aziendali, messi a disposizione dal governo nella lotta al coronavirus, per acquistare una Lamborghini Huracan e per altre spese pazze.