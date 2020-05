Assurda drag race tra una Honda Civic e...un cavallo

Guardando alcuni film con protagonista Vin Diesel si potrebbe cadere nel tranello di credere che le Honda Civic siano incredibilmente veloci. Non stiamo dicendo che non possono esserlo affatto, ma escludendo le Type R e le varianti modificate non ci troveremo mai davanti a purosangue da gara.

A proposito di cavalli di razza, è proprio un esemplare di questi a confermare la nostra affermazione. Come potete vedere dal video in alto una Honda Civic di qualche hanno fa ha perso contro un cavallo in una gara di accelerazione. Sul serio.

Sul web è diventato virale un video che mostra una Civic di sesta generazione sfidare un fantino parecchio convinto. In questo caso non possiamo incolpare il conducente della vettura di averci creduto troppo, anche perché la più "scarsa" delle Civic possiede un motore da 1,3 litri ed equivalente a 90 cavalli. Piccola precisazione però: un cavallo in realtà non produce soltanto un cavallo di potenza (scusate il gioco di parole), ma ben 15.

In pratica i numeri davano perdente l'animale, perché 90 contro 15 sembra non fare una piega, ma l'immediatezza dello scatto e il peso dei due concorrenti ha evidentemente fatto la differenza. Inoltre la sfida richiedeva di coprire una distanza molto breve, a tutto vantaggio dell'equino, e infine stiamo parlando di una macchina a trazione anteriore contro un essere vivente con sistema all-wheel drive.

A parte gli scherzi la gara ha attirato la curiosità di molti, proprio com'è accaduto due mesi fa quando una Model S ha provato a stracciare un cavallo in una particolare competizione ad andata e ritorno. In conclusione vogliamo informarvi sul fatto che Honda e General Motors abbiano dato il via ad una collaborazione per lo sviluppo di nuove auto elettriche: Tesla è avvisata.