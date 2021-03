Questa assurda Corvette custom ha 4 porte ed è in vendita su Facebook

Di vetture fuori di testa ne abbiamo viste diverse su queste pagine, la Corvette di cui vi parliamo oggi però potrebbe tranquillamente stare nella Top 5 delle migliori assurdità.

Una Chevrolet Corvette standard del resto non è un’auto da tutti giorni, storicamente offre soltanto due posti e non è adatta a tutta la famiglia, come fareste dunque nel caso in cui ne vogliate assolutamente una più comoda, 4 porte? Beh la risposta è “semplice”, ne costruireste una custom, o almeno è quanto ha fatto un utente nord americano che ora ha deciso di mettere in vendita la sua creazione.

Trovate infatti la vettura in questione sul Facebook Marketplace, venduta a 12.900 dollari, poco più di 10.000 euro al cambio attuale. Originariamente proveniente dal Canada, come dimostrano i “km” sul quadro strumenti, la vettura si trova ora in Nevada, nell’area di Gardneriville. Costruita nel 1990, la vettura è davvero uno strano ibrido, sotto il cofano però ruggisce un motore V8 praticamente nuovo, con appena 2.574 km percorsi.

Salvo i pneumatici, che sono da cambiare per stessa ammissione del venditore, la vettura sembra pronta per tornare subito in strada, chissà che qualcuno non si faccia davvero ammaliare dall’idea di avere una Corvette a 4 porte. Certo bisogna passare su una carrozzeria di colore bianco panna che può non piacere a tutti, fosse soltanto questo però il problema...