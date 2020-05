Questa assurda BMW vi lascerà confusi per molti minuti, la acquistereste?

Per molto tempo un certo numero di compagnie ha provato a trovare il modo perfetto per fondere le migliori caratteristiche delle autovetture e delle moto, portando a volte a risultati interessanti, ma più probabilmente a creazioni di dubbio gusto e utilità.

Negli ultimi giorni è stata riscoperta una stranissima vettura a marchio BMW, la quale prova a incrociare un'auto e una moto, e lo ha fatto soprattutto perché è appena finita in vendita. I dettagli su di essa sono piuttosto limitati, ma i ragazzi di Carscoops non hanno saputo trattenere la curiosità e hanno contattato il venditore, e presto ne sapremo di più.

Nel frattempo possiamo dire che il veicolo dovrebbe esser stato costruito nel 1997, e farebbe uso dello stesso motore della BMW K75, una motocicletta prodotta tra il 1985 e il 1995. Di conseguenza si tratterebbe di un tre cilindri da 740 cc, in grado di produrre 76 cavalli di potenza e 68 Nm di coppia. Ovviamente con una carrozzeria simile il veicolo sarà sicuramente più lento della K75, sia per via del peso che per la peggiore aerodinamica. Nonostante tutto il divertimento alla guida non è affatto detto sia nullo, e se foste interessati non dovreste far altro che recarvi sul sito di Autovergiate F.lli Rossi Srl, che tra l'altro si trova proprio in italia. Il prezzo richiesto è di 38.000 euro.

Uno sguardo veloce alla cabina rivela controlli sorprendentemente molto tradizionali, e infatti troviamo un volante, i pedali per il freno e per la frizione, e persino una leva del cambio. Quest'ultimo è chiaramente manuale, e può esser attuato azionando una protuberanza apposita alla destra del volante. Tra l'altro, proprio come l'incredibile Czinger 21C da poco presentata (percorre il quarto di miglio in 8 secondi), il veicolo offre una disposizione dei sedile in stile aereo jet.

Gli esterni sono ancora più bizzarri, proprio come tutti gli altri mezzi a tre ruote. L'anteriore ha le proporzioni di una sportiva ad assetto ribassato, ma basta dare un'occhiata all'abitacolo per notare la stranezza e la sottigliezza del parabrezza. Andando verso il retrotreno il veicolo comincia a somigliare sempre di più ad una moto, se non fosse per i due peculiari scarichi e le prese d'aria per il raffreddamento delle componenti.

Restando in Italia vi presentiamo la fantastica ATS Corsa RR Turbo, la quale offre prestazioni pazzesche, una leggerezza quasi da non credere e un prezzo tutto sommato non esorbitante. Datele un'occhiata e non ve ne pentirete.