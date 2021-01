Assurda auto a otto ruote e con motore rotativo ricorda una vecchia Batmobile

Al mondo esistono parecchi esempi di vetture uniche. I produttori di vetture esotiche godono proprio di questa meccanica proponendo modelli rarissimi ed estremamente curati, ma il video in alto, postato da Angel Motorsports su YouTube, si concentra su un altri tipo di ricercatezza e unicità.

La macchina della clip è una stramba vettura dotata di ben otto ruote e di un motore Wankel a quattro rotori dall'estetica assolutamente folle. Da quanto possiamo vedere, l'aspirante Batmobile anni '80 pare incompleta, nonostante il lavoro su di essa sia cominciato più di trent'anni orsono e sia stato portato avanti durante gli anni '90. Purtroppo da allora il suo proprietario ci ha lasciati, dopo aver immesso nel progetto la bellezza di circa 100.000 euro.

Alla fine il veicolo è stato messo in garage fino alla vendita su eBay avvenuta nel 2010, che praticamente ha rappresentato la sua ultima opportunità di vedere la strada. E' molto probabile che da ora in poi verrà nuovamente modificata, e infatti sarebbe un peccato non dare lustro a un motore rotativo e a un design tanto peculiare.

Tutto il processo di costruzione, fin dal principio, è stato svolto completamente a mano, dalla fibra di vetro che compone i pannelli della carrozzeria fino ai sedili e al sistema di scarico. Dentro l'abitacolo a due posti invece è possibile ammirare una serie infinita di pulsanti e levette in grado di controllare altrettanti elementi: pompa del carburante, illuminazione, accensione e tanto altro (scommetteremmo sul fatto che molti di essi non siano affatto funzionanti). Lo stile e il posizionamento di questi input ricorda quasi quello della cabina di un aeroplano, e da quest'ultimo riprende il look spartano della plancia.

Siamo sicuri che i ragazzi i quali ci metteranno sopra le mani si divertiranno un mondo, ma è abbastanza certo che si troveranno ad affrontare parecchie grane, sia a livello elettronico che meccanico. Mentre speriamo che l'assurdo veicolo possa tornare quanto prima a battere le strade pubbliche con tanto di omologazione, vi rimandiamo ad un'altra bizzarra vettura mostrata giusto un paio di giorni fa: ecco a voi il ritorno della Volkswagen Polo Arlecchino, la quale incarna assolutamente l'auto perfetta per il prossimo carnevale.

Restando in tema vogliamo chiudere ponendo alla vostra attenzione una creazione fenomenale: un bambino di sei anni ha realizzato una livrea ufficiale per l'Oreca 07 alla imminente 24 Ore di Daytona.