Assicurazioni auto elettriche, cosa succede in UK? Fra aumenti monstre e mancati rinnovi

Torniamo a parlare delle assicurazioni auto e in particolare di quelle delle elettriche. Il tabloid inglese Guardian ha cercato di accendere un faro sulla vicenda, sottolineando casi di rincari spropositati e/o mancati rinnovi dei contratti.

Tanti i casi citati, a cominciare da quello di un automobilista che ha visto l'assicurazione per la sua Tesla Model Y aumentare da 1.200 a 5.000 sterline annue: "Il mio assicuratore è stato Aviva da luglio 2022 a luglio 2023 – racconta lo stesso automobilista - ma quando si stava per rinnovare,ho ricevuto una lettera in cui si affermava che non avrebbero più coperto la Tesla Model Y. Sono membro di un forum di proprietari di Tesla nel Regno Unito e molte altre persone sembrano avere lo stesso problema”. Quando finalmente è riuscito ad ottenere il contratto, il costo della polizza, come specificato sopra, è salito di più di quattro volte rispetto a quello precedente.

Nel gruppo Facebook citato dall'automobilista sono diverse le testimonianze di rinnovi choc, con aumenti che vanno dal 60 per cento fino al 940 per cento, precisamente da 447 a 4.661 sterline, con tanto di screenshot condiviso.

"Ho trascorso settimane su ogni sito di confronto e ho provato singoli assicuratori e broker specializzati – ha proseguito il guidatore - ma o non coprivano l'auto oppure i preventivi erano di 5.000 sterline o più".

Stando a quanto specificato, Privilege, Vitality, Axa e il broker specializzato Adrian Flux hanno fatto sapere di non poter assicurare il suo veicolo, mentre Direct Line gli ha fatto una proposta a caro prezzo. "Il miglior preventivo che ho potuto ottenere è stato con Direct Line a 4.500 sterline", aggiungendo che alla fine il costo totale ha superato le 5.000 sterline una volta inclusi gli interessi per il pagamento mensile, "perché chi ha tutto quel denaro in una volta sola?".

Ma quello del proprietario della Model Y non è l'unico caso, visto che anche il possessore di una Smart EQ Forfour ha ricevuto una lettera ad agosto che lo informava che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato da John Lewis Finance in quanto non assicurava auto elettriche. “Nonostante i veicoli elettrici siano sempre più comuni, sono ancora la minoranza sulle strade del Regno Unito e gli assicuratori hanno meno esperienza nella definizione dei premi per questo tipo di auto”, commenta Louise Thomas, esperta di motori presso Confused.com.

La reazione delle compagnie assicurative deriva dal fatto che le auto elettriche sono più costose da riparare, come ormai è noto e risaputo, di conseguenza aumentano anche i premi che le assicurazioni sono costrette a pagare. Gli analisti parlano di +25% per riparare un'auto elettrica rispetto alle termiche.

“Il nostro assicuratore ha temporaneamente sospeso l’offerta di nuove polizze e rinnovi su veicoli completamente elettrici mentre analizzano i rischi e i costi implicati”, ha fatto sapere John Lewis, mentre Direct Line Group ha spiegato di essere “impegnato nel mercato dei veicoli elettrici” e di offrire assicurazioni “a seconda delle circostanze individuali. Valutiamo le polizze dei clienti in base alla nostra visione del rischio e ai fattori di rating che utilizziamo, compreso il modello dell'auto e l'inflazione. Come molti altri settori, gli assicuratori continuano a far fronte a costi più elevati”.

L'associazione degli assicuratori UK ci tiene comunque a precisare che “I nostri membri sostengono pienamente il lancio di veicoli elettrici e gli sforzi per la transizione verso zero emissioni. Se offrire un’assicurazione, e a quale prezzo, è una decisione commerciale degli assicuratori basata sulla loro propensione al rischio”.

C'è il rischio che una situazione del genere ovviamente giungi anche in Italia, Paese dove le assicurazioni sono già le più alte d'Europa: non sarebbe affatto un bene.