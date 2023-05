Assicurazione da record per le hypercar: ecco quanto costano Chiron, Veneno e LaFerrari

Acquistare e possedere un'hypercar è un lusso che pochi fortunati eletti possono vantare al mondo e le ragioni sono ovvie. Comprare una Ferrari, una Lamborghini o una Bugatti costa un sacco di soldi, e nel contempo, le spese per mantenerle sono elevatissime.

Abbiamo già trattato l'argomento, svelando quanto costa mantenere una Bugatti Chiron per 10 anni, così come quanto sia caro un particolare pezzo di ricambio sempre di una Chiron che costa quanto due Ferrari.

Ora è la volta di scoprire quanto si spende per assicurare questi bolidi e vediamo insieme quali sono i tre modelli più cari in assoluto. Partiamo dal gradino più basso del podio, occupato attualmente dalla splendida Ferrari LaFerrari, una supercar che monta un possente motore V12 ibrido, e che è stata costruita in soli 499 esemplari, rigorosamente in tiratura limitata così come ogni vettura esclusiva. Per assicurarla ci vogliono circa 21mila euro, per una media quindi di circa 1.750 euro ogni mese.

Secondo gradino e medaglia d'argento per un'altra fuoriserie italiana come la Veneno Roadster di Lamborghini, fra le auto più ricercate dai collezionisti. Stiamo parlando di una vettura che di listino sta a 4 milioni di euro circa, un'auto con un motore V12 da 6,5 litri che vanta prestazioni incredibili. Al mondo esistono solo 4 modelli della Veneno Coupé, una per il museo e tre per i clienti, e per assicurarla sono necessari 28mila euro, per una media di circa 2.300 euro al mese.

Chiudiamo con la regina assoluta di questa mini classifica, ancora una volta la Bugatti Chiron, che si conferma auto assolutamente per pochi. La versione 2022 costa 3 milioni di euro circa, ed è assolutamente ricercata per la sua bellezza e nel contempo le sue prestazioni monstre, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 2,3 secondi e di toccare i 380 km/h. La sua potenza è di 1.500 cavalli per una coppia da 1.180 Nm grazie ad un motore 16 cilindri da 8,0 litri. Il costo dell'assicurazione è ovviamente altrettanto monstre, ben 47 mila euro annui, circa 3.900 euro mensili.