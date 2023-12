Assicurazione RC obbligatoria anche per le auto ferme dal 23 dicembre 2023

Il Natale 2023 ha portato una novità che non piacerà a molti automobilisti: dallo scorso 23 dicembre l’assicurazione auto (RC) sarà obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private, garage compresi.

Avete letto bene, dal 23 dicembre 2023 anche le auto ferme in aree private (garage e box compresi) dovranno avere la loro assicurazione RC. L’Italia ha dovuto infatti recepire una normativa europea introdotta ormai due anni fa, una pessima notizia per chi ha un’auto ferma che non utilizza mai. Una bad news anche visti i prezzi delle assicurazioni in salita: a ottobre 2023 si è registrato un innalzamento del premio medio del 7,9%. Sempre a ottobre 2023 si spendeva in media 388 euro per assicurare un veicolo in Italia, anche se poi ovviamente ogni regione ha variazioni dovute a diversi fattori (sostanzialmente fattori di rischio).

Analizzando il provvedimento in dettaglio, si scopre che bisognerà assicurare obbligatoriamente “i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari” e che hanno una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Sono compresi nell’obbligo anche i rimorchi utilizzati con questi veicoli, che siano agganciati o meno. Esistono tuttavia delle eccezioni: nell’obbligo sono inclusi veicoli che funzionano correttamente, vengono infatti esonerati “veicoli privi di parti essenziali per la circolazione”, e ancora auto demolite, esportate o ritirate. Non figurano nell’obbligo, almeno per il momento, i monopattini elettrici, sappiamo però che il Governo Meloni sta lavorando a un nuovo Codice della Strada con all’interno l’obbligo di assicurazione per i monopattini.