Assicurazione Rc Auto, in Italia aumenti del 105% in due anni

Negli ultimi due anni, il costo medio dell'assicurazione Rc auto in Italia ha registrato un aumento del +10,5%, un fenomeno in linea con quanto osservato anche a livello europeo e globale, dove le tariffe assicurative sono notevolmente aumentate in tutti i continenti.

Le statistiche, presentate oggi da Federcarrozzieri, mettono in evidenza un incremento sostanziale nei costi dell'Rc auto nelle province italiane e all'estero. Secondo l'ultimo report dell'Ivass, a gennaio il costo medio della polizza si è attestato a 389 euro in Italia, rispetto ai 352 euro di gennaio 2022, rappresentando un aumento netto del +10,5% in due anni, con un dispendio aggiuntivo di +37 euro per assicurato.

Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a quelli tedeschi e spagnoli, che hanno costi medi dell'Rc auto di circa 304 euro e 371 euro rispettivamente, mentre il bel paese si avvicina più ai livelli della Svezia di circa 397 euro. I costi per assicurare un'auto risultano più elevati in Francia e nel Regno Unito, con una spesa annuale di circa 635 euro. Al contrario, paesi come Grecia (145 euro all'anno), Ungheria (134 euro) e Polonia (120 euro) vantano tariffe più basse. In Russia, l'assicurazione dell'auto costa solo 72 euro all'anno, mentre negli Stati Uniti varia da una media di 428 euro per una polizza stradale con copertura minima fino ai 1.847 euro per una polizza completa (furto, incendio, danni a terzi, ecc.).

Uno dei fattori che contribuiscono all'aumento delle tariffe Rc auto è il rincaro dei pezzi di ricambio per le automobili, che ha comportato sia un prolungamento dei tempi di riparazione sia un incremento dei costi per le compagnie assicurative. Questo aumento dei costi, che si attesta mediamente al +48% dal 2021 in Italia, viene poi riversato sugli automobilisti attraverso un aumento delle tariffe Rc auto.

Addentrandoci maggiormente nel contesto italiano, diverse province hanno superato la soglia dei 500 euro a polizza nel mese di gennaio. Ad esempio, a Napoli l'Rc auto ha un costo medio di 560 euro, mentre a Prato e Caserta si aggira intorno ai 553 e 500 euro rispettivamente. La Toscana vede ben 6 città tra le più care in termini di polizza, mentre Enna risulta essere la provincia più conveniente, con una tariffa annua di 287 euro.

Possedere un'automobile sta diventando sempre più oneroso, non solo lato assicurazioni. Il grosso elefante nella stanza del quale oramai vi parliamo sempre più spesso, è la benzina (e i carburanti fossili in generale). Anche se in lievissimo calo, fare benzina nel nostro paese è costato un totale di ben 72 miliardi di euro. Cifre pazzesche se paragonate a quelle degli altri paesi.

Pesa sicuramente la scarsa adozione dell'Italia delle auto elettriche. Infatti, secondo un rapporto di ACEA relativo ai mesi di gennaio e febbraio, l'Italia è quart'ultima in Europa per immatricolazioni di auto a batteria (BEV).

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.