Assicurazione obbligatoria per monopattini col nuovo codice strada: ecco quanto costerà

Nelle nuove norme del codice della strada riguardanti i monopattini, Salvini ha introdotto l'obbligo di casco, assicurazione e targa. Si tratta di una vera e propria regolamentazione del mezzo green che è letteralmente proliferato negli ultimi anni in Italia.

Dopo che Parigi ha deciso una stretta verso i monopattini per i troppi incidenti, anche in Italia si è optato per una normativa rigida del settore, per il dispiacere dei possessori degli stessi mezzi. Al di là di targa e casco, a preoccupare gli utilizzatori dei monopattini green sono in particolare i costi dell'assicurazione.

Al momento vi sono nel nostro Paese 45.900 monopattini di Assosharing che sono già coperti, ma ce ne sono altri 500mila circa che invece non sono assicurati. Il ddl prevede che "i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile". Di conseguenza servirà l'RC obbligatoria.

Ma quali potrebbero essere i costi? Facile.it spiega attraverso i suoi esperti che "per essere protetti nel caso di danni a terzi durante l’uso del monopattino ad oggi esistono due strade; da un lato questa garanzia è compresa all’interno di prodotti che tutelano il contraente e la famiglia a 360° per moltissime evenienze, la cosiddetta polizza RC Capofamiglia, una copertura che si compone di diverse parti e che può comprendere anche il caso del monopattino. Dall’altro lato, invece, è possibile sottoscrivere assicurazioni specifiche per i mezzi di mobilità urbana e che quindi tutelano il contraente mentre usa il monopattino elettrico e nell’eventualità in cui dovesse arrecare danni a terzi o a oggetti di terzi”.

Nel primo caso parliamo di circa 50 euro all'anno per una copertura base che includa anche il danno da monopattino, mentre per una polizza specifica si parte da circa 40 euro annui che salgono a 80 euro per una tutela di tutti i componenti della famiglia che potrebbero guidare il veicolo. Si tratta quindi di costi minimi, un massimo di circa 7 euro al mese.