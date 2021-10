L'assicurazione moto non si potrà più sospendere, nuova direttiva UE colpisce i centauri

Negli ultimi anni hanno spopolato le assicurazioni che permettevano di sospendere la polizza moto a piacimento, ideale per quei motociclisti che utilizzano l'adorata due ruote solo nei mesi più caldi. Ebbene il Parlamento europeo ha approvato una direttiva secondo la quale tutti i veicoli devono sempre avere copertura assicurativa.

Una mazzata non da poco per gli appassionati che sfruttavano l'assicurazione intermittente con costanza. L'Europa ha dunque deciso che tutti i veicoli devono possedere un'assicurazione attiva, anche quando questi non vengono utilizzati e sono tenuti fermi in un'area privata. Secondo l'analisi di Facile.it, con la nuova direttiva i centauri andrebbero a perdere in media 65 euro per sei mesi di polizza, visto che questa non si potrà più sospendere.

Ovviamente i dati cambiano di regione in regione, con la Campania che ancora una volta risulta la peggiore in termini di risparmio: i motociclisti campani andrebbero a perdere 107 euro in media, nel Lazio scendiamo a 75 euro, mentre in Calabria a 69 euro. Per calcolare l'impatto della nuova norma sulle tasche dei motociclisti italiani Facile.it ha effettuato alcune simulazioni tenendo in considerazione un premio medio RC moto di 194,62 euro.

Oggi la legge italiana prevede l'obbligo di assicurazione solo per i veicoli che circolano regolarmente su strada e sono fermi su strade pubbliche, le cose però potrebbero per l'appunto cambiare. La mozione approvata dal Consiglio europeo dovrà ora essere ratificata entro due anni dallo Stato italiano, fra non molto dunque non sarà più possibile bloccare temporaneamente la polizza. Che ne pensate? Anche voi utilizzavate la sospensione della RC moto nei mesi più freddi?



Sempre restando in tema assicurazioni, ricordiamo che in Texas è stata da poco lanciata un'assicurazione Tesla che monitora lo stile di guida, inoltre fra non molto potrebbe arrivare obbligo di assicurazione anche sui monopattini elettrici.