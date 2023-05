Assicurazione, Cassazione: 'Auto si può riparare anche se costo riparazione supera valore'

Sta facendo il giro del web la decisione della Cassazione in merito ad un contenzioso fra un automobilista e un'assicurazione. Con l'ordinanza n° 10686 del 20 aprile 2023 la Corte ha stabilito un caso che potrebbe rappresentare un precedente fondamentale per le successive cause.

Nel dettaglio, viene stabilito che l'assicurazione, che è in forte aumento per le auto elettriche, deve comunque pagare i danni derivanti da un sinistro anche se il costo delle riparazioni supera, sia di poco quanto di tanto, il reale valore della stessa vettura.

Esempio concreto: la nostra Punto vale 1.000 euro, ma abbiamo fatto danni per 5.000? L'assicurazione è comunque tenuta a coprire il costo delle riparazione, invece che “chiedere” la rottamazione della stessa auto.

Come si legge sulla decisione della Cassazione, viene stabilito che "il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad esempio perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione”.

Soddisfatta Assoutenti che ha commentato: "Finora gli automobilisti sono stati spinti dalle imprese assicuratrici a rottamare la propria vettura quando i costi delle riparazioni risultavano anti-economici per le compagnie, poiché superiori al valore di mercato dell'auto danneggiata. Una prassi scorretta e lesiva dei diritti dei consumatori – le parole del presidente Furio Truzzi - costretti ad acquistare una nuova vettura pur potendo riparare quella incidentata. Ora la Cassazione mette fine a questa politica assurda delle compagnie di assicurazioni, e gli automobilisti potranno a buon diritto riparare l'auto anche se la compagnia sostiene che ha un valore commerciale troppo basso, evitando di ricorrere alla rottamazione e sostenere l'onere, sempre più impegnativo, di dover acquistare una nuova automobile".

Così infine Federcarrozzieri tramite il presidente Davide Galli: “È molto difficile che una vettura aumenti di valore dopo essere stata riparata, a meno che non sia sostituito il motore o il cambio. La Cassazione, ribadendo il diritto dei proprietari di auto ad ottenere un risarcimento in caso di sinistro anche quando il costo degli interventi di riparazione supera il valore commerciale della vettura, rivoluziona il settore delle autoriparazioni".

Nel 2022 sono state rottamate 79 auto per ogni 100 acquistate, e molte di essere si sarebbero forse potute riparare seppur ad un costo maggiore del valore dell'auto. Ricordiamo che la decisione della Cassazione non ha forza di legge ma rappresenta comunque un precedente importante.

Si tratta senza dubbio di una notizia rilevante tenendo conto che nel 2023 le assicurazioni sono aumentate del 18% e che l'automobilista, pagando, pretende giustamente il miglior servizio.