L'assicurazione auto di Tesla si espande: prezzi ridotti ma tracciamento in tempo reale

Sin dall'uscita della Model S Tesla ha provato a cambiare profondamente i connotati del mercato automotive mondiale, riuscendoci in più punti. Non solo però con le sue vetture, anche con i suoi servizi: la sua assicurazione auto ora si espande in nuovi Stati, anche se deve ancora approdare in Europa.

Tesla ha di recente portato la sua assicurazione anche in Minnesota, Stato che si aggiunge a Maryland e Utah - arrivati nel programma lo scorso luglio. A oggi sono 12 gli Stati americani in cui si può scegliere l'assicurazione Tesla, perché però in apertura abbiamo lasciato intendere che si tratti di una sorta di rivoluzione? Perché l'assicurazione Tesla ha qualcosa di più rispetto alle altre: l'integrazione con la vettura è massima, gli uomini di Elon Musk possono così raccogliere molti dati su come viene utilizzata la vettura.



Una guida assennata e attenta può valere un premio assicurativo inferiore ad altri, motivo per cui i prezzi sono più competivi rispetto ad altre proposte. Tesla ha lanciato da tempo un software di bordo chiamato Safety Score, un'app che analizza diversi aspetti della guida in tempo reale e assegna un punteggio al conducente. Si va da un minimo di 0 a un massimo di 100, e ottenere la perfezione non è affatto semplice.



Qualcosa di simile non arriverà molto presto in Europa, Elon Musk ha problemi persino in California, dove per motivi di privacy non è possibile tracciare in tempo reale le vetture come fa Tesla con la sua assicurazione, anche se si parla solo della telemetria, figuriamoci in Europa dove attualmente non sono neppure disponibili tutte le funzioni di Autopilot. Quanti fra voi però sceglierebbero di pagare di meno a patto di esser monitorati un po' di più?