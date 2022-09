Assicurazione auto e moto: cosa copre una polizza Kasko Completa e perché conviene?

Molti fra voi stanno sicuramente per rinnovare la loro assicurazione auto o moto, oppure ne stanno stipulando una nuova. Come saprete esistono diversi livelli e accessori di protezione e oggi vogliamo parlarvi della Kasko Completa, l'unica opzione che vi garantisce il massimo della protezione possibile sulle quattro ruote.

Una normale RC Auto copre di default i danni a terzi, non quelli però subiti dal veicolo responsabile. È per questo motivo che moltissimi utenti privati e aziende si affidano a una protezione Kasko Completa, che protegge il nostro veicolo anche quando questo è responsabile dell'incidente. Questo tipo di protezione copre non solo i danni derivanti dallo scontro con altri veicoli, anche tutti i danni derivanti da un'uscita di strada, da un ribaltamento oppure da uno scontro con un ostacolo fisso o mobile.

Se finora non abbiamo parlato di moto è perché la Kasko Completa è solitamente disponibile solo per le polizze auto, esistono però diverse compagnie che offrono delle protezioni Kasko anche per le moto (come Zurich ad esempio). Rimanendo sulle quattro ruote, le condizioni contrattuali principali sono solitamente queste: franchigia del 10% sempre a carico dell'utente in caso di sinistro, e comunque mai inferiore a 500 euro, integrazione del rimborso secondo la formula del Risarcimento Diretto per danni subiti durante un incidente con responsabilità parziale, riparazione dei danni subiti dall'auto in caso di incidente con un altro veicolo con massimale rappresentato dal suo valore commerciale. Ovviamente queste condizioni possono variare leggermente a seconda dell'assicuratore.

Cosa invece NON copre una Kasko Completa di solito? I danni provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, i danni provocati da un conducente non abilitato alla guida, i danni causati dall'urto contro animali selvatici.



Ricordiamo che in un periodo in cui tutti i prezzi sono alle stelle, anche il prezzo delle assicurazioni sta salendo in Italia.