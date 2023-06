Assicurazione auto, in Italia le più care d'Europa: per una Rc la media è di 289 euro

L'assicurazione auto è cresciuta del 18 per cento in questi primi mesi del 2023 rispetto all'anno passato, rappresentando quindi un costo non indifferente per tutti i possessori di automobili. Secondo una recente indagine vi è il rischio che le assicurazioni auto crescano ulteriormente causa l'IA, con tutto ciò che ne consegue.

A buttare benzina sul fuoco ci ha pensato la Relazione Annuale IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha certificato il fatto che le assicurazioni auto d'Italia siano le più care dell'intera Europa.

I dati, riferiti al 2021, dicono che nel nostro Paese si paga il 27 per cento in più rispetto alla media degli altri Paesi europei: nel dettaglio una Rc in Italia costa in media 289 euro contro i 177 di Spagna e Francia, mentre in Germania se ne pagano 240 e nel Regno Unito (fuori comunque dall'Ue), il prezzo lievita a 315 euro, unica nazione più cara dell'Italia.

Ma perchè costano di più le assicurazioni in Italia? Tutta colpa del maggior costo dei sinistri, che in Italia supera di 59 euro la media, nonché delle spese di acquisizione e gestione che sono maggiori.

In ogni caso il divario sta lentamente diminuendo rispetto al picco del 2012 che era pari a 195 euro, mentre nel 2021 è sceso a 61 euro, quindi con una riduzione di ben 130 euro. Tale decrescita la si deve all'aumento dei premi Rc Auto di alcuni dei Paesi europei e nel contempo alla forte riduzione dei premi per le assicurazioni italiane.

A riguardo l’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it registra un calo dei premi delle RC auto del 20,1% nel periodo 2018-2021, e tutto ciò evidenzia come la maggior concorrenza sul mercato abbia di fatto influenzato la riduzione dei suddetti premi e quindi abbassato il divario con gli altri Paesi dell'Ue per quanto riguarda i prezzi finali delle assicurazioni.