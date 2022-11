L'assicurazione di un'auto elettrica è diversa da quella di una vettura a benzina?

In Italia stipulare un'assicurazione per un veicolo a motore (che non sia un monopattino o una e-bike ovviamente) è obbligatorio, ma c'è differenza fra l'assicurazione di un'auto tradizionale e un'auto elettrica? Scopriamolo...

A oggi le auto elettriche godono sicuramente di diversi vantaggi, a seconda del Comune o della Regione non pagano bollo o lo pagano con un forte sconto (o solo per i primi anni), possono sostare gratuitamente sulle strisce blu, possono entrare nelle ZTL centrali e tanto altro. Sul fronte dell'assicurazione invece c'è qualche differenza? Sul fronte contrattuale non ci sono molte differenze, auto elettriche o a benzina vengono protette dalle compagnie in maniera praticamente identica. Esistono però delle polizze scontate per gli EV, che si possono acquistare con un premio assicurativo più basso.

Sono promozioni ideate dalle singole compagnie assicurative, dunque per risparmiare qualcosa è sempre meglio confrontare quali siano le migliori offerte del momento. Alcune aziende inoltre offrono anche ricariche scontate presso le colonnine pubbliche di un particolare circuito, oppure offrono l'assistenza stradale nel caso in cui un'auto elettrica resti per strada senza più energia.

Ma è vero che la polizza assicurativa di un'auto elettrica costa meno? Ebbene non è una leggenda metropolitana, in media la RC Auto di un EV costa dal 10 al 30% in meno rispetto al solito, dunque su un intero anno è possibile risparmiare dagli 80 ai 300 euro, dipende dal contratto e dalla compagnia. È un dato statistico interessante che deriva soprattuto dalla clientela di queste vetture: secondo l'UNRAE i clienti di EV hanno solitamente fra i 46 e i 55 anni, molto probabilmente a causa degli elevati costi di acquisto, tutte persone che magari sfruttano classi di merito basse e attestati di rischio privi di segnalazioni. Proprio per questo motivo le compagnie assicurative tendono a stipulare contratti più vantaggiosi.

Inoltre è risaputo che le auto elettriche abbiano una meccanica meno complessa delle tradizionali, motivo per cui i pacchetti di assistenza e manutenzione possono costare molto meno presso le varie assicurazioni. Come avrete capito, dunque, il consiglio per risparmiare sulla RC Auto (anche in un periodo come questo con le assicurazioni più care del 24%) è sempre lo stesso: cercare l'offerta giusta, comparare diverse compagnie, a maggior ragione se avete un'elettrica perché potrebbero esserci promozioni dedicate (ma attenti a non incappare nelle truffe più comuni del mondo automotive).