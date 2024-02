Assicurazione auto, cattive notizie: Rc in crescita, premio medio 312 euro

Brutte notizie per gli automobilisti per quanto riguarda il fronte delle assicurazioni auto. A preoccupare, e non poco, ci pensano i rincari. Un piccolo dato: se nel 2022 il premio medio per la polizza era di 303 euro, nel 2023 questo è salito a 312 euro. Una tendenza, quella degli aumenti, che viene definita addirittura 'preoccupante'...

A rivelarlo è l'agenzia di stampa italiana ANSA, che ha reso noti i dati relativi al Bollettino Statistico dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che rivelano una situazione tutt'altro che florida. Per esempio, si legge nel report, "La raccolta premi è scesa del 2,1% a 11,7 miliardi di euro nel 2022", anche se questa è poi "tornata a salire nei primi 6 mesi 2023, attestandosi a 6,1 miliardi". Inoltre, le compagnie assicurative hanno dovuto far fronte a un aumento del costo medio dei sinistri, ora a quota 5.000 euro, con un "+7,7% rispetto al periodo pre-COVID" fa sapere ANSA (questo nonostante ci siano stati meno incidenti e vittime nelle strade nel 2023 secondo i dati della Polizia Stradale).

Allo stesso tempo, riporta la fonte, nell'ultimo anno è aumentata la frequenza degli incidenti, e dunque dei sinistri. Questi ultimi sono passati dal 4,92% al 5,13% del 2023, per "un onere complessivo di 9,4 miliardi di euro". E queste crescite nei numeri, rivela sempre Ansa, hanno così portato a "un premio puro pari a 256 euro, in calo del -2,3% rispetto al 2019", mentre "l'incidenza delle spese di gestione sui premi (expense ratio) è del 21,6%, in lieve riduzione".

Una situazione preoccupante, dunque, e forse più di quanto riportato dai numeri Ivass. "Secondo i calcoli di Assoutenti - riporta l'ANSA - [..] la tariffa media effettiva pagata dagli automobilisti per assicurare una autovettura a novembre scorso ha raggiunto i 391 euro", ciò vuol dire 29 euro in più all'anno precedente (+7,8%). Inoltre, il ramo Rc e natanti (incidenti con colpa: nel 2024 Rc Auto più cara per 765.000 automobilisti italiani) "nel 2022 registra una perdita per 154 milioni, ma ritorna in utile di 132 milioni nel primo semestre 2023, a fronte di una perdita di 41 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente".