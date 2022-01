Assicurazione auto più cara per 800.000 italiani nel 2022: cambieranno classe di merito

Il 2022 non è iniziato molto bene per gli utenti italiani, con rincari programmati sia per il gas che per l'elettricità. Non andrà meglio sul fronte delle assicurazioni, con circa 800.000 automobilisti che vedranno aumentare il corso dell'RC Auto secondo l'Osservatorio Facile.it.

Si tratta di automobilisti che purtroppo nel corso del 2021 hanno dichiarato un incidente con colpa (800.000 è un dato in crescita del 12% rispetto al 2020), motivo per cui vedranno il costo della loro assicurazione aumentare nel corso dell'anno appena iniziato. Va molto meglio invece agli automobilisti virtuosi, con le tariffe che restano stabili sui livelli minimi: a dicembre 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote servivano 427,16 euro di media, ovvero il 9,43% in meno rispetto al dicembre 2020.

Un trend in discesa che però potrebbe vedere presto invertita la rotta: il motivo è da ricercarsi nell'aumento dei sinistri registrato nel 2021, con rincari che secondo le prime stime potrebbero toccare anche i 35-40 euro a polizza. Fra le regioni che hanno dichiarato più sinistri lo scorso anno abbiamo la Liguria, con il 3,27% dei propri automobilisti che vedrà il premio aumentare, la Toscana con 2,92% e la Sardegna con il 2,90%. Le regioni con le percentuali più basse sono invece la Calabria, con l'1,56%, il Friuli-Venezia Giulia (1,95%) e la Basilicata (1,99%). Nel frattempo ricordiamo che la Legge sulla Concorrenza ha modificato la RC Auto.