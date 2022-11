Assicurazione auto più cara del 24% nel 2022: il prezzo medio è arrivato a 449,44 euro

Il 2023 non sarà un anno semplice per gli automobilisti italiani, come abbiamo già anticipato nell'articolo Il 2023 nero degli automobilisti. I prezzi delle assicurazioni auto possono salire ulteriormente, dopo esser già aumentati nel corso del 2022...

A darci conferma di ciò è un nuovo report di 6sicuro.it, che ha lanciato l'osservatorio prezzi sulle assicurazioni RC Auto e Moto. L'osservatorio prezzi di 6sicuro.it ha preso in esame oltre 90 milioni di quotazioni dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2022 e i risultati non sono rosei... A ottobre 2022 il premio medio RC Auto calcolato in Italia è stato di 449,44 euro con una crescita del 18,12% rispetto a sei mesi prima, ad aprile 2022. Se guardiamo a ottobre 2021, quando si spendeva mediamente 361,88 euro, la crescita è stata addirittura del 24,20%.

Secondo 6sicuro.it però esiste un modo per risparmiare fino a 942,46 euro (che è la differenza di prezzo tra le medie delle proposte più e meno economiche) comparando le diverse offerte disponibili sul mercato. "L’Osservatorio prezzi di 6sicuro.it, da sempre attento ai bisogni della clientela, nasce dalla volontà di rispondere alle crescenti esigenze di risparmio degli utenti, favorendo al tempo stesso una maggior trasparenza nel settore assicurativo" – dichiara Sylvain Querné, General Manager di 6sicuro.it. "L’Osservatorio sarà uno strumento innovativo, che coniugherà efficienza e facilità di fruizione, e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione tecnologica intrapreso da 6sicuro.it, a partire dal lancio dell’app 6sicuroevai la scorsa primavera".

Ricordiamo che 6sicuro.it è il primo comparatore di assicurazioni auto e moto online in Italia fondato da ASSITECA. Il suo nuovo osservatorio prezzi sarà disponibile per tutti online a inizio 2023.